La grève des écrivains hollywoodiens se termine par un accord « exceptionnel »

La grève des écrivains hollywoodiens prend fin aujourd’hui. La Writers Guild of America a accepté ce qu’elle appelle un «exceptionnel« nouvel accord avec les studios après un débrayage de près de cinq mois.

Qu’est-ce qui a inspiré la conception d’Elon Musk pour le Cybertruck de Tesla ?

La Commission fédérale du commerce des États-Unis et 17 États poursuivent Amazon dans une affaire historique. La plainte allègue que le géant du commerce électronique monopolise marchés en ligne, violant les lois antitrust fédérales et étatiques.

Un tribunal de New York a jugé que Donald Trump avait commis une fraude alors qu’il développait son activité immobilière. Un juge a estimé que l’ancien président j’ai menti sur la taille de sa valeur nette à banques et assureurs depuis des années.

JPMorgan est en train de régler ses liens avec le défunt financier et trafiquant sexuel Jeffrey Epstein. La banque a accepté de payer 75 millions de dollars pour les îles Vierges américainesavec 55 millions de dollars réservés aux œuvres caritatives locales.

L’UE a déclaré que X était le réseau social le plus responsable des fausses nouvelles. La vice-présidente de la Commission européenne, Věra Jourová, a déclaré Elon Musk doit anticiper la désinformation avant que la Russie ne fasse de réels dégâts lors des prochaines élections en Slovaquie et en Pologne.

Apple, vous êtes terriblement silencieux à propos de l’IA là-bas…

Microsoft, Google, Meta et Amazon sont peut-être ceux qui font le plus de bruit en matière d’intelligence artificielle ces jours-ci, mais le fabricant d’iPhone préféré de tous n’a pratiquement pas parlé.

Cela ne veut pas dire qu’Apple est resté inactif. En fait, elle s’est lancée dans une virée shopping, rachetant plus d’entreprises d’IA et d’apprentissage automatique que quiconque.

Graphique: Michelle Cheng

Michelle Cheng examine les entreprises qu’Apple achète et comment l’IA pourrait être intégrée dans ses appareils dans le futur proche.

Qui encourage le nouveau PDG de Blue Origin ?

La société spatiale de Jeff Bezos, âgée de 24 ans, n’a pas encore rattrapé ses nobles ambitions d’envoyer des milliers d’humains dans l’espace. Jusqu’à présent, sa plus grande réussite a été la petite fusée et la capsule spatiale New Shepard, immobilisées au sol depuis un an.

La culture de Blue Origin sous la direction du PDG sortant Bob Smith a également connu des problèmes avec des rumeurs de harcèlement sexuel et des critiques concernant des problèmes de sécurité incontrôlés. Bezos s’est donc tourné vers le chef de la division des appareils d’Amazon, Dave Limp, dont Bezos a annoncé lundi qu’il prendrait la relève en décembre.

Pourquoi l’industrie spatiale croise-t-elle les doigts pour que Limp puisse inverser la tendance ? Comme Le journaliste de Quartz Space Business, Tim Fernholz, expliquecela revient à SpaceX : « Blue Origin a longtemps été considérée comme la seule entreprise disposant du capital et de la vision nécessaire pour concurrencer SpaceX à une époque où la société d’Elon Musk détient un quasi-monopole sur le lancement de satellites et les vols spatiaux habités aux États-Unis et en Europe. .»

Ford a dit, CATL a dit

Ford arrête les travaux sur son usine de batteries pour véhicules électriques de 3,5 milliards de dollars dans le Michigan, mais le partenaire du constructeur automobile dans le projet, le géant chinois des batteries CATL, insiste sur le fait que la collaboration pour les véhicules électriques se poursuit.

Qui croire ?

🚘 Ford dit : Un « certain nombre de considérations » se cachent derrière la décision de suspendre les travaux sur l’usine, même si les détails n’ont pas été partagés.

🔋CATL dit : Son partenariat avec Ford va de l’avant et la suspension est une « fausse information », selon un média commercial d’État chinois. Marché STAR quotidien (lien en chinois).

🔧 Le syndicat United Auto Workers déclare : Cette interruption constitue une « menace honteuse et à peine voilée de la part de Ford de supprimer des emplois » sa grève actuelle.

Mary Hui explique la possible rupture d’un partenariat sur lequel le gouvernement américain avait déjà enquêté comme une menace potentielle à la sécurité nationale.

Des découvertes surprenantes

Des températures plus élevées peuvent contribuer à une augmentation des cas d’abus de drogues et d’alcool. Cela n’augure rien de bon pour les humains sur une planète qui se réchauffe.

Le podcasteur « The Cash Flow King » dirigeait un stratagème Ponzi de 11 millions de dollars. Lecteurs, nous ne pouvons pas donner de conseils financiers, mais c’est une bonne règle d’or d’éviter de donner de l’argent à toute personne correspondant à la description ci-dessus.

Le prix de la « monnaie la plus performante au monde » de ce trimestre est décerné à… les talibans?

Selon certains indicateurs, les dirigeants des « trois grands » constructeurs automobiles américains gagnent environ 300 fois plus que leurs employés. C’est un écart salarial plus important que dans le industries ferroviaires et aériennes.

Les entreprises d’IA embauchent des rédacteurs créatifs. As-tu ce qu’il faut?

Envoyez des nouvelles, des commentaires, des échantillons d'écriture créative et des choses que vous pourriez faire avec votre argent autre que les donner à un gars sur un podcast pour [email protected]. Le Daily Brief d'aujourd'hui vous a été présenté par Susan Howson et Julia Malleck.