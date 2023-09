La grève des écrivains hollywoodiens prendra fin mercredi alors que WGA et AMPTP concluent un accord

Les scénaristes et les studios hollywoodiens ont finalisé les termes d’un contrat de principe qui mettra fin à une grève de près de 150 jours.

Les dirigeants syndicaux « ont voté à l’unanimité pour lever l’ordonnance d’interdiction et mettre fin à la grève à compter de 0 h 01 (heure du Pacifique)/3 h 01 (heure de l’Est) le mercredi 27 septembre », a indiqué la WGA dans un communiqué.

Les pourparlers entre la Writers Guild of America et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, qui comprend de grands studios comme Disney, Paramount, Universal et Warner Bros. Discovery, ont repris après des mois de démarrages et d’arrêts, aboutissant finalement à un accord préliminaire.

L’accord durera jusqu’en mai 2026 et comprend une augmentation du salaire minimum de 5 % dès la ratification du contrat. Une autre augmentation de 4 % aura lieu le 2 mai 2024, et une autre augmentation de 3,5 % sera instituée le 5 mai 2025.

Les écrivains ont pu bénéficier d’importantes protections contre l’utilisation de l’intelligence artificielle. À savoir, l’IA ne peut pas écrire ou réécrire du matériel littéraire et le matériel généré par l’IA ne sera pas considéré comme du matériel source.

En ce qui concerne le streaming, la guilde a négocié un nouveau résiduel basé sur l’audience. Les séries et films de vidéo à la demande par abonnement à gros budget qui sont visionnés par 20 % ou plus des abonnés nationaux du service au cours des 90 premiers jours suivant leur sortie bénéficient d’un bonus égal à 50 % du résidu fixe national et étranger. Les vues sont calculées en fonction des heures diffusées au niveau national de la saison ou du film, divisées par la durée d’exécution.

Cette nouvelle structure entrera en vigueur le 1er janvier et signifie que les scénaristes recevront un bonus de 9 031 $ pour un épisode d’une demi-heure, 16 415 $ pour un épisode d’une heure ou 40 500 $ pour une fonctionnalité de streaming avec un budget de plus de 30 millions de dollars.

Les streamers fourniront également à la guilde le nombre total d’heures diffusées au niveau national et international pour des programmes de streaming autoproduits à gros budget comme la série originale de Netflix.

Dans l’ensemble, les scribes verront une augmentation du taux de contribution à leur santé et à leurs retraites ainsi qu’une augmentation des contributions des équipes de rédaction.

L’accord a également amélioré la rémunération des scénaristes, le nombre minimum de chambres d’écrivain et renouvelé un programme de formation de showrunner de 250 000 $. entre autres éléments.