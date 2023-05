Près de deux semaines après le début de la grève nationale des écrivains menée par la Writers Guild of America (WGA), peu de progrès ont été réalisés entre les deux parties.

La WGA a une litanie de demandes pour l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP). Selon son site Web, la WGA a des propositions spécifiques concernant l’intelligence artificielle, y compris la « réglementation de l’IA sur les projets couverts par un accord de base minimum (MBA) ; l’IA ne peut pas écrire ou réécrire du matériel littéraire; ne peut pas être utilisé comme matériel source ; et le matériel couvert par le MBA ne peut pas être utilisé pour former l’IA. »

En ce qui concerne ces dispositions qui entourent l’intelligence artificielle, les studios ont mis le holà aux demandes des écrivains, suggérant à la place des réunions annuelles pour examiner l’évolution de la technologie. Autre sujet d’inquiétude pour les écrivains : leur métier devient obsolète, complété ou complètement remplacé par les grands modèles de langage utilisés pour écrire des scripts entiers. Alors que l’IA a déjà été utilisée à la télévision et au cinéma – notamment dans le prochain film « Indiana Jones » pour vieillir la star Harrison Ford pour le faire paraître plus jeune de plusieurs décennies – l’IA pour l’écriture de scénarios est nouvelle.

Ryan Steelberg, co-fondateur et PDG de la société de technologie d’intelligence artificielle Veritone, liée à la fois à l’intelligence et au divertissement, admet qu’il y a place à l’amélioration des deux côtés.

« Franchement, la qualité et les progrès de la technologie – les groupes et les écrivains, je dirais les gens des arts créatifs, devraient être concernés », a-t-il déclaré à Fox News Digital à propos de l’IA infiltrant l’industrie du divertissement. « Je veux préciser ce que signifie l’inquiétude. Je pense qu’ils doivent être ouverts et s’assurer qu’ils sont pleinement informés, autant que tout le monde, sur les capacités réelles de ces nouveaux outils », a-t-il ajouté.

« Beaucoup d’arguments que les écrivains et d’autres institutions créatives ont, c’est de dire, attendez une minute, simplement parce que vous utilisez le modèle ChatGPT ou GPT, et vous lui demandez, disons, d’écrire un récit autour d’un certain sujet, qui porte potentiellement atteinte à la propriété intellectuelle… d’un autre scénariste très talentueux. »

Steelberg a déclaré qu’il comprenait le raisonnement de la WGA pour vouloir « s’assurer que leur talent est protégé », mais il a également reconnu qu’ils avaient été au courant de ces avancées.

« Dans mes discussions, cependant, vous savez, ces gens sont intelligents. Vous savez, beaucoup de gens très brillants sont dans la Writers Guild que les équipes de la Screen Actors Guild et de la Writers Guild, ils investissent une tonne de temps à se renseigner sur ces nouvelles technologies. Ce n’est pas un groupe d’ignorants qui reste assis, n’est-ce pas, qui dit: « Oh, nous souhaitons que l’ancien temps soit toujours là. » «

« Mais ce que j’entends, c’est que, oui… ils veulent des garde-corps, et ils veulent un crédit et une attribution à propos de, vous savez, ce qui sort de ces grandes opportunités de modèles de langage. Mais pour être très clair, ils savent ce qui s’en vient, n’est-ce pas « Ils savent que cela va être un outil puissant que les gens qui l’adoptent vraiment vont trouver un avantage concurrentiel unique contre ceux qui prennent franchement la position binaire de lui résister », a-t-il déclaré.

Le célèbre scénariste de « Taxi Driver » et réalisateur de « American Gigolo », Paul Schrader, suppose que le problème pour les écrivains réside moins dans la peur de l’intelligence artificielle que dans la compensation.

« La position de la WGA sur l’IA est une énigme fascinante », a écrit Schrader sur son Facebook. « La guilde ne craint pas autant l’IA qu’elle ne craint de ne pas être payée. Creusez dans la logique. Il est évident que l’IA deviendra une force dans le divertissement cinématographique. »

« Je pense que c’est la position de la WGA : si un membre de la WGA emploie l’IA, il devrait être payé en tant qu’écrivain. Si un producteur utilise l’IA pour créer un scénario, il doit trouver un écrivain de la WGA à payer », a-t-il poursuivi. .

Dans un article d’opinion pour The Guardian, l’écrivain et membre du comité de négociation de la guilde James Schamus a écrit sur les préoccupations croissantes que lui et ses collègues ont concernant l’IA.

« Le fait est que l’IA est là, et qu’elle va transformer nos vies et notre travail de manière inimaginable. Comme beaucoup de mes collègues écrivains, je suis à la fois nerveux et enthousiasmé par la perspective de la façon dont l’IA en tant qu’outil sera utilisée dans notre la narration, et je ne la considère pas comme une sorte d’interrupteur marche/arrêt binaire qui va simplement fermer nos emplois et nous remplacer. »

« Mais cela ne fait que rendre la position des conglomérats encore plus insidieuse », poursuit-il.

« Parce que même si nous ne savons pas comment l’IA fonctionnera en tant qu’écrivain, nous savons déjà comment nos patrons ont l’intention de l’utiliser en tant que managers ; une partie de leur travail, après tout, consiste à s’assurer que le pouvoir du capital peut utiliser tous les outils à sa disposition à déresponsabiliser les travailleurs alors qu’ils transforment ce qui était autrefois des emplois en bousculades sans fin et effrénées pour des concerts. »

Domenic Romano de Loi Romano dit à Fox News Digital que même si l’IA est une préoccupation pour les écrivains, elle n’a pas déclenché la grève des écrivains. L’IA n’est qu’une partie du problème plus vaste, qui implique une indemnisation. La guilde note que si les budgets des projets ont augmenté, l’argent pour les écrivains a diminué.

Pour le moment, dit Romano, cette technologie sera complémentaire aux écrivains.

« Le blocage de l’écrivain pourrait appartenir au passé. Inutile de regarder un écran vide. L’IA peut créer un point de départ mais ne remplacera pas la créativité et l’expertise humaines, surtout à court terme. Au lieu de cela, elle servira probablement d’outil pour aider les scénaristes dans leur métier. Le résultat final dépendra toujours de la compétence et du talent de l’écrivain, du moins à court terme.

Romano reconnaît cependant les complications juridiques de l’IA alors qu’elle fait son chemin dans l’industrie.

« Le contrôle de la propriété intellectuelle qui alimente l’IA sera l’une des plus grandes batailles », a déclaré Romano. « L’IA qui utilise du matériel protégé par le droit d’auteur pour générer une production créative pourrait enfreindre les lois sur le droit d’auteur. Le Bureau américain du droit d’auteur examine actuellement la loi sur le droit d’auteur et les problèmes de politique soulevés par les technologies d’IA, y compris la portée du droit d’auteur sur les œuvres générées à l’aide d’outils d’IA et l’utilisation de matériel protégé par le droit d’auteur dans la formation à l’IA. »

C’est ce que les écrivains, comme Schamus, mettent en avant dans leurs demandes aux studios.

Steelberg imagine que les écrivains et les entreprises d’IA, au moins, peuvent trouver un juste milieu.

« Je pense que vous allez voir plus de législation et plus de demande pour qu’ils soient au moins en mesure de fournir l’attribution, à droite, de leur matériel source. Qu’est-ce qui est entré dans leurs données de formation? Et quand vous demandez une invite, et vous obtenir une réponse, je crois que les préoccupations légitimes sont [that] ils vont devoir détailler d’où ça vient. »

« Je pense qu’il existe une solution collaborative très pratique à travers cela », a-t-il déclaré.