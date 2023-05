La grève des écrivains hollywoodiens interrompt la production de « Stranger Things », d’autres

Des membres de la Writers Guild of America East tiennent des pancartes alors qu’ils marchent sur la ligne de piquetage devant le Peacock NewFront à New York, le 2 mai 2023.

Les membres de la Writers Guild of America ont laissé tomber leurs crayons et se sont dirigés vers les piquets de grève il y a une semaine, et leur débrayage nuit déjà aux productions hollywoodiennes.

Plus de 11 000 scénaristes de cinéma et de télévision, qui affirment que leur rémunération ne correspond pas aux revenus générés à l’ère du streaming, sont en grève pour la première fois depuis 2008. Immédiatement, les émissions quotidiennes de fin de soirée se sont éteintes, aux côtés de l’incontournable hebdomadaire de la comédie » Saturday Night Live. »

Depuis lors, plusieurs films et émissions notables ont interrompu ou terminé la production plus tôt, notamment de Netflix « Choses étranges », Disney et « Blade » de Marvel AppleTV+ « indemnité » et de la Paramount « Mal. »

Au-delà de la production retardée et des sorties probablement retardées de ces titres, les experts de l’industrie craignent que la pause de travail n’ait un coût financier supérieur à celui de la précédente grève des écrivains.

Les écrivains qui tenaient les piquets de grève il y a 15 ans sont restés en grève pendant 100 jours, entraînant un coût estimé à 2 milliards de dollars pour l’industrie, selon les données du Milken Institute. Elle a également eu des répercussions économiques majeures pour les entreprises auxiliaires telles que les hôtels, les restaurants et les entreprises de construction qui travaillent souvent avec des productions cinématographiques et télévisuelles.

Il s’agit de la première grève de ce type à l’ère du streaming et frappe de nombreuses entreprises dans trois facettes différentes de leurs activités médiatiques : le cinéma, la télévision linéaire et le streaming.

La WGA recherche une rémunération et des résidus plus élevés, en particulier en ce qui concerne les émissions en streaming, ainsi que de nouvelles règles qui obligeront les studios à doter les émissions de télévision d’un certain nombre d’écrivains pendant une période spécifique. La WGA demande également une compensation tout au long du processus de préproduction, de production et de postproduction. Actuellement, les écrivains sont souvent censés fournir des révisions ou créer du nouveau matériel sans être payés.

Plusieurs productions avec des scripts finis, comme d’Amazon « The Rings of Power » a décidé de continuer le tournage sans scénaristes ni showrunners sur le plateau. D’autres ont choisi de reporter la production.

Lundi, la série dramatique d’Apple « Severance » a interrompu la production de sa deuxième saison après que des membres de l’International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) et des Teamsters aient refusé de franchir la ligne de piquetage de la WGA aux York Studios à New York.

Il s’agit de la deuxième série Apple TV+ à fermer en raison de la grève, après que la série « Loot » de Maya Rudolph ait interrompu le tournage la semaine dernière à Los Angeles.

Au cours du week-end, les créateurs de « Stranger Things », Matt et Ross Duffer, ont annoncé que la production de la cinquième et dernière saison de la série avait été retardée en raison des troubles sociaux.

« L’écriture ne s’arrête pas lorsque le tournage commence », a tweeté le duo. « Bien que nous soyons ravis de commencer la production avec nos incroyables acteurs et notre équipe, ce n’est pas possible pendant cette grève. Nous espérons qu’un accord équitable sera bientôt conclu afin que nous puissions tous retourner au travail. »

« Evil » de Paramount a terminé le tournage de la saison quatre plus tôt que prévu, en partie à cause des perturbations causées par le piquetage des membres de la WGA et, en partie, parce que l’un de ses membres de la distribution prend un congé en raison d’une affaire familiale. La saison devait comporter 10 épisodes, mais on ne sait toujours pas si la fin précoce de la production affectera ces plans.

Warner Bros Discovery’s l’émission en streaming « Hacks », « Billions » de Showtime et « The Venery of Samantha Bird » de Starz ont tous arrêté la production.

Sur le plan théâtral, Marvel a arrêté la production de son thriller vampire « Blade ». Le tournage du film devait commencer le mois prochain à Atlanta, en Géorgie. Nic Pizzolatto, créateur de « True Detective », a récemment été sollicité pour travailler sur le scénario, mais n’a pas terminé. La production devrait reprendre une fois la grève terminée.

L’Alliance des producteurs de films et de télévision, en réponse à une demande de commentaires sur l’arrêt de la production, a refusé de commenter au-delà des déclarations publiées la semaine dernière avec la position de l’organisation sur les points de négociation en suspens.