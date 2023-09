La grève des écrivains hollywoodiens est peut-être terminée, mais la bataille pour l’IA est loin d’être terminée

À la une cette semaine

OpenAI a déployé un certain nombre de mises à jour importantes pour ChatGPT cette semaine. Ces mises à jour incluent « des yeux, des oreilles et une voix » (c’est-à-dire que le chatbot dispose désormais de capacités de reconnaissance d’image, de synthèse parole-texte et synthèse vocale, ainsi que de voix de type Siri – vous parlez donc essentiellement au HAL 9000), ainsi qu’une nouvelle intégration qui permet aux utilisateurs de naviguer sur Internet ouvert

» (c’est-à-dire que le chatbot dispose désormais de capacités de reconnaissance d’image, de synthèse parole-texte et synthèse vocale, ainsi que de voix de type Siri – vous parlez donc essentiellement au HAL 9000), ainsi qu’une nouvelle intégration qui permet aux utilisateurs de Lors de son événement annuel Connect cette semaine, Meta a lancé une multitude de nouvelles fonctionnalités liées à l’IA. Dire bonjour à Autocollants générés par l’IA . Huzzah.

. Huzzah. Devriez-vous utiliser ChatGPT en tant que thérapeute ? Probablement pas. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez l’interview de cette semaine.

Probablement pas. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez l’interview de cette semaine. Dernier point mais non le moindre : les romanciers sont toujours poursuivre la merde

Pourquoi tout le monde poursuit-il les sociétés d’IA ? | Technologie du futur

L’histoire à la une : Chalk One Up pour les gentils

Image: Elliott Cowand Jr. (Shutterstock)

Une des questions persistantes qui hantait la grève des écrivains hollywoodiens était le type de protections qui se matérialiseraient (ou non) pour protéger les écrivains de la menace de l’IA. Très tôt, les studios de cinéma et de streaming ont fait savoir qu’ils étaient excité par l’idée qu’un algorithme pourrait désormais « écrire » un scénario. Pourquoi ne le seraient-ils pas ? Vous n’avez pas besoin de payer un logiciel. Ainsi, les dirigeants ont d’abord refusé de faire des concessions qui auraient clairement défini le scénariste comme un personnage distinct. humain rôle.

Eh bien, la grève est désormais terminée. Heureusement, d’une manière ou d’une autre, les écrivains gagné de grosses protections contre le type de déplacement automatisé qu’ils craignaient. Mais si cela ressemble à un moment de victoire, cela pourrait bien être le début d’une bataille continue entre les dirigeants de l’industrie du divertissement et ses travailleurs humains.

Le nouveau contrat WGA issu de la grève des écrivains comprend de larges protections pour les travailleurs de l’industrie du divertissement. Outre les concessions positives impliquant des résidus et d’autres préoccupations économiques, le contrat définit également de manière définitive les protections contre le déplacement via l’IA. Selon le contrat, les studios ne seront pas autorisés à utiliser l’IA pour écrire ou réécrire du matériel littéraire, et le matériel généré par l’IA ne sera pas considéré comme un matériau source pour les histoires et les scénarios, ce qui signifie que les humains conserveront le crédit exclusif du développement des œuvres créatives.. Dans le même temps, même si un écrivain peut choisir d’utiliser l’IA lorsqu’il écrit, une entreprise ne peut pas l’obliger à l’utiliser ; enfin, les entreprises devront divulguer aux écrivains si le matériel qui leur a été fourni a été généré via l’IA.

En bref : c’est une très bonne nouvelle que les écrivains hollywoodiens aient obtenu des protections qui indiquent clairement qu’ils ne sera pas immédiatement remplacé par un logiciel pour que les dirigeants des studios puissent s’épargner un mineur frais. Certains commentateurs sont même dire que la grève des écrivains a offert à chacun un modèle sur la manière de sauver la vie de chacun. emplois contre la menace de l’automatisation. Dans le même temps, il reste clair que l’industrie du divertissement – ​​et bien d’autres industries – est toujours fortement investi dans le concept d’IA, et le sera dans un avenir prévisible. Les travailleurs vont devoir continuer à se battre pour protéger leur rôle dans l’économie, alors que les entreprises recherchent de plus en plus des solutions sans salaires, raccourcis automatisés.

L’interview : Calli Schroeder explique pourquoi vous ne devriez pas utiliser un chatbot pour un thérapeute

Photo: ÉPIQUE

Cette semaine, nous avons discuté avec Calli Schroeder, conseillère mondiale en matière de confidentialité à l’Electronic Privacy Information Center (EPIC). Nous voulions parler à Calli d’un incident qui a eu lieu cette semaine avec OpenAI. Lilian Weng, responsable des systèmes de sécurité de l’entreprise, a fait sourciller plus d’un quand elle a tweeté qu’elle s’est sentie « entendue et chaleureuse » en parlant à ChatGPT. Elle a ensuite tweeté : « Vous n’avez jamais essayé de thérapie auparavant, mais c’est probablement ça ? Essayez-le surtout si vous l’utilisez habituellement comme outil de productivité. Les gens avaient des doutes à ce sujet, y compris Calli, qui par la suite a posté un sujet sur Twitter expliquant pourquoi un chatbot était un partenaire thérapeutique loin d’être optimal : « Putain de merde, n’utilisez pas ChatGPT comme thérapie », a tweeté Calli. Il fallait juste en savoir plus. Cette interview a été éditée par souci de concision et de clarté.

Dans vos tweets, il semblait que vous disiez que parler à un chatbot ne devrait pas vraiment être considéré comme une thérapie. Il se trouve que je suis d’accord avec ce sentiment, mais peut-être pourriez-vous clarifier pourquoi vous ressentez cela. Pourquoi un chatbot IA n’est-il probablement pas la meilleure solution pour quelqu’un qui recherche une aide mentale ?

Je considère cela comme un risque réel pour plusieurs raisons. Si vous essayez d’utiliser des systèmes d’IA générative en tant que thérapeute et de partager toutes ces informations vraiment personnelles et douloureuses avec le chatbot… toutes ces informations entrent dans le système et seront éventuellement utilisées comme données de formation. Ainsi, vos pensées les plus personnelles et privées sont utilisées pour former l’ensemble de données de cette entreprise. Et il se peut qu’il existe pour toujours dans cet ensemble de données. Vous n’aurez peut-être aucun moyen de leur demander de le supprimer. Ou bien, il se peut qu’il ne parvienne pas à le supprimer. Vous ne savez peut-être pas si cela vous est possible. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles toute cette situation présente un risque énorme.

En plus de cela, il y a aussi le fait que ces plateformes ne sont pas réellement des thérapeutes – elles ne sont même pas humaines. Ainsi, non seulement ils n’ont aucune obligation de diligence envers vous, mais ils s’en moquent littéralement. Ils ne sont pas capables de s’en soucier. Ils ne sont pas non plus responsables s’ils vous donnent de mauvais conseils qui finissent par aggraver votre état mental.

Sur le plan personnel, cela me rend à la fois inquiet et triste que des personnes en crise de santé mentale se tournent vers les machines, juste pour que quelqu’un ou quelque chose les écoute et leur montre une certaine empathie. Je pense que cela témoigne probablement de problèmes beaucoup plus profonds dans notre société.

Oui, cela suggère certainement certaines lacunes de notre système de santé.

Cent pour cent. Je souhaite que tout le monde ait accès à une thérapie de qualité et abordable. Je reconnais absolument que ces chatbots comblent une lacune parce que notre système de santé a laissé tomber les gens et que nous n’avons pas de bons services de santé mentale. Mais le problème est que ces soi-disant solutions peuvent en réalité aggraver la situation des gens. Par exemple, s’il s’agissait simplement pour quelqu’un d’écrire dans son journal pour exprimer ses sentiments, ce serait une chose. Mais ces chatbots ne sont pas un forum neutre ; ils vous répondent. Et si les gens recherchent de l’aide et que ces réponses ne sont d’aucune aide, c’est préoccupant. S’il s’agit d’exploiter la douleur des gens et ce qu’ils leur disent, c’est une tout autre question.

Avez-vous d’autres préoccupations concernant la thérapie par l’IA ?

Après avoir tweeté à ce sujet, certaines personnes ont dit : « Eh bien, si les gens choisissent de faire cela, qui êtes-vous pour leur dire de ne pas le faire ? » C’est un argument valable. Mais ce qui m’inquiète, c’est que, dans de nombreux cas impliquant une nouvelle technologie, les gens ne sont pas autorisés à faire des choix éclairés parce que le fonctionnement de la technologie n’est pas très clair. Si les gens savaient comment ces systèmes sont construits, comment ChatGPT produit le contenu qu’il produit, où vont les informations que vous lui fournissez, combien de temps elles sont stockées, si vous aviez une idée très claire de tout cela et que vous étiez encore ça m’intéresse, alors… bien sûr, c’est très bien. Mais, dans le contexte de la thérapie, cela reste problématique car si vous tendez la main de cette manière, il est tout à fait possible que vous soyez dans un état mental de détresse où, par définition, vous ne pensez pas clairement. La question de savoir si le consentement éclairé est réel dans ce contexte devient donc une question très complexe.

Rattrapez tout L’actualité de l’IA de Gizmodo iciou voir toutes les dernières nouvelles ici. Pour les mises à jour quotidiennes, abonnez-vous à la newsletter gratuite Gizmodo.