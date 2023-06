La grève des écrivains hollywoodiens dure 50 jours sans fin en vue alors que la WGA cherche un accord – National

Cinquante jours après le début d’une grève sans fin en vue, environ 1 000 écrivains hollywoodiens et leurs partisans ont défilé et se sont rassemblés à Los Angeles pour un nouveau contrat avec des studios qui comprend des garanties de paiement et la sécurité de l’emploi.

Mercredi, les orateurs de la WGA Strong March and Rally for a Fair Contract de la Writers Guild of America ont souligné le large soutien à leur cause manifesté par d’autres syndicats hollywoodiens – y compris des acteurs dans leurs propres négociations contractuelles – et les travailleurs en général.

« Nous sommes tous dans le même bateau, nous menons tous le même combat, pour un emploi durable face à la cupidité des entreprises », a déclaré à une foule Adam Conover, écrivain et membre du conseil d’administration de la guilde et de son comité de négociation. à la fin de la marche aux puits de goudron de La Brea.

« Nous allons gagner parce qu’ils ont besoin de nous. Les écrivains sont ceux qui fixent une page blanche. C’est nous qui inventons les personnages, racontons les histoires et écrivons les blagues que leur public adore. Ils n’auraient rien sans nous.

L’histoire continue sous la publicité





5:38

Un écrivain partage son expérience de piquetage aux studios Paramount pendant la grève



Les pourparlers avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, le groupe représentant les studios dans les négociations, n’ont pas repris depuis la rupture des heures avant l’expiration du contrat des scénaristes le 1er mai. La grève a commencé un jour plus tard, avec de plus en plus de productions fermées comme ça a duré.

À la mode maintenant El Nino est en route. Voici ce que cela peut signifier pour le Canada

« Comme quelque chose de Jaws »: l’équipe de tournage de Netflix rapporte une double attaque de requin à Hawaï

Un délai similaire se profile désormais pour les acteurs, dont le syndicat, SAG-AFTRA, négocie avec l’AMPTP un contrat qui expire le 30 juin. Les membres ont voté à une écrasante majorité pour autoriser les chefs de guilde à appeler à la grève si aucun accord n’est conclu.

Le streaming et ses effets d’entraînement sont au centre du litige. La guilde affirme que même si les budgets des séries ont augmenté, la part des écrivains dans cet argent a constamment diminué.

L’AMPTP affirme que les demandes des écrivains exigeraient qu’ils soient maintenus dans le personnel et payés lorsqu’il n’y a pas de travail pour eux, et que ses propositions de contrat ont été généreuses.

L’histoire continue sous la publicité

« Nous sommes ici pour le bien de la profession que nous aimons », a déclaré l’écrivain Liz Alper lors du rassemblement de mercredi. « L’industrie dans laquelle nous travaillons, notre public, nos collègues syndicats frères à Hollywood et tous les travailleurs à travers l’Amérique qui ont été blessés et privés de leurs droits par Wall Street et les grandes technologies. »