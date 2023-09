La grève des écrivains d’Hollywood est sur le point de prendre fin. Que se passe-t-il ensuite ?

LOS ANGELES (AP) – UN Grève hollywoodienne de près de cinq mois semble sur le point de se terminer un accord de principe a été conclu entre les scénaristes syndiqués et les studios, services de streaming et sociétés de production qui les embauche. Tour d’horizon des démarches à venir pour les écrivains, et pour les comédiens dont la grève se poursuit.

VIENNENT D’ABORD DEUX VOTES CRUCIAUX

Après cinq jours de marathon séances de négociation qui comprenait les PDG des plus grands studios d’Hollywood, la Writers Guild of America et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, ont conclu dimanche soir un contrat d’une durée de trois ans, la durée standard dans l’industrie.

Mais deux votes positifs doivent avoir lieu avant que la grève ne soit terminée. Premièrement, les conseils d’administration des branches est et ouest de la WGA doivent approuver l’accord. Ensuite, les 11 500 membres eux-mêmes doivent voter pour l’approbation. De tels votes sont en fait courants dans les syndicats d’Hollywood, ayant lieu chaque fois qu’un nouveau contrat de trois ans est négocié, bien qu’ils n’aient généralement pas lieu à la fin d’un contrat. grève prolongée. Dans le dernière grève des écrivains, en 2008, les membres du conseil d’administration ont voté deux jours après qu’un accord ait été conclu, et les membres ont voté deux jours plus tard. L’accord a été approuvé à une écrasante majorité, avec plus de 90 % des écrivains votant oui.

Cela ne signifie pas nécessairement que le vote soit une chose sûre. Certains membres ne seront certainement pas satisfaits des compromis auxquels leurs dirigeants sont parvenus sur des questions telles que la rémunération, la taille des équipes de rédaction et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’écriture des scénarios, surtout après avoir passé près de cinq mois sans travail sur les piquets de grève. Un accord de 11e heure qui évité une grève par un autre syndicat représentant les équipes d’Hollywood en 2021 était controversé et à peine passé. Mais l’envie de se remettre au travail pourrait inciter certains écrivains aux sentiments mitigés à voter oui.

QUAND RETOURNENT LES ÉCRIVAINS ET LES SPECTACLES ?

Une fois le contrat approuvé, le travail reprendra plus rapidement pour certains écrivains que pour d’autres. Talk-shows de fin de soirée ont été les premiers à être touchés au début de la frappe et pourraient être parmi les premiers à reprendre leurs ondes maintenant. « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » de NBC, « Jimmy Kimmel Live » d’ABC et « The Late Show With Stephen Colbert » de CBS pourraient revenir d’ici quelques jours.

Mais même si les auteurs des blagues de la série seront libres de revenir, beaucoup de leurs invités habituels ne le seront pas, la grève des acteurs en cours limitant ces apparitions. Et le retour des émissions au milieu de cette deuxième grève pourrait s’avérer controversé, comme ce fut le cas pour la reprise prévue puis supprimée des émissions de jour, notamment «Le spectacle Drew Barrymore» et «The Talk».

Le syndicat des acteurs a cependant dans l’ensemble adopté une approche moins ardente que la WGA. Les dirigeants de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists ont, par exemple, accordé accords intérimaires permettant à de nombreuses productions hors studio de continuer – ce que leurs homologues de la Writers Guild ont refusé de faire – et elles ne peuvent pas entraver les tentatives de retour des émissions.

Salles d’écrivains pour scénarisés montre qui s’est arrêté au début de la grève, notamment « Stranger Things » de Netflix, « Severance » d’Apple TV+ et « Abbott Elementary » d’ABC, sont également susceptibles de se réactiver rapidement, mais sans interprètes pour interpréter les scripts, de longs délais entre la page et l’écran seront inévitables. .

Les scénaristes se remettront également à travailler sur leur chronologie plus lente, bien que ceux qui travaillent sur des scripts ou des révisions tardives pour des films déjà programmés – notamment « Deadpool 3 » et « Superman : Legacy » – auront certainement du mal à ouvrir leur ordinateur portable et à éviter davantage. retards dans la date de sortie.

COMBIEN DE TEMPS DURERA LA GRÈVE DES ACTEURS ?

Les studios qui composent l’AMPTP ont choisi de conclure un accord avec les scénaristes – qui ont fait grève deux mois plus tôt – avant même de commencer à traiter avec les acteurs.

Dirigeants de SAG-AFTRA ont déclaré n’avoir reçu aucune ouverture de la part de l’AMPTP depuis le début de leur grève le 14 juillet. Cela est susceptible de changer maintenant et un autre cycle de négociations est susceptible de commencer, même s’il reste à voir combien de temps cela pourrait prendre. Il a fallu trois mois de grève des écrivains avant que l’AMPTP ne contacte entamer les négociations, et les premières discussions ont échoué après seulement quelques jours. Un mois plus tard, les studios ont rappelé, et cette fois l’accord a été conclu moins d’une semaine plus tard.

___

Pour en savoir plus sur les grèves des acteurs et des écrivains, visitez : https://apnews.com/hub/hollywood-strikes/