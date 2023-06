La grève des écrivains américains a commencé il y a 1 mois. Voici comment cela affecte l’industrie canadienne

L’industrie ontarienne du cinéma et de la télévision a connu une année record en 2022, avec une croissance substantielle en partie grâce à des émissions produites aux États-Unis comme Le conte de la servante et Les garçonsqui tournent au Canada.

Mais seulement 15 projets se sont installés à Toronto cette année au milieu des discussions sur la grève des écrivains américains en cours, contre 25 l’année dernière, selon Marguerite Pigott, commissaire au cinéma de la ville et directrice de l’industrie du divertissement.

Les travailleurs et les partisans de la Writers Guild of America manifestent devant Universal Studios Hollywood après que les négociateurs syndicaux ont appelé à la grève des écrivains de cinéma et de télévision à Los Angeles le 3 mai 2023. (Mario Anzuoni/Reuters)

« Le scoutisme a ralenti de janvier à mars, donc nous savions absolument à quoi nous attendre. Toute l’industrie savait à quoi s’attendre », a déclaré Pigott à CBC News.

La grève a commencé il y a un mois – et l’industrie canadienne s’est préparée aux effets d’entraînement d’une action syndicale qui a mis fin à des dizaines de productions cinématographiques et télévisuelles hollywoodiennes.

Un effet similaire à celui décrit par Pigott s’est produit dans l’ouest du Canada. La Colombie-Britannique a atteint un creux de 28 productions actives juste avant le début de la grève, soit environ la moitié de ce qu’elle serait habituellement à cette période de l’année, selon Gemma Martini, PDG de Martini Film Studios à Langley.

Alors que l’industrie nationale de Toronto se porte toujours bien, le personnel canadien du cinéma et de la télévision qui travaille à l’étranger a subi des pertes, a déclaré Pigott.

« Il ne fait aucun doute que les gens de l’industrie ressentent la douleur, en particulier les membres des équipages. »

Les longs métrages commencent rarement à tourner sans un scénario fini; Les productions canadiennes indépendantes qui travaillent avec les membres de la Writers Guild of Canada ne sont pas touchées par la grève au sud de la frontière.

Mais un grand nombre de séries américaines, comme École primaire Abbott, auraient été retardés. Idem pour les coproductions canadiennes comme Hulu’s Le conte de la servantequi est tourné à Toronto, et HBO’s Le dernier d’entre nousqui tournera sa deuxième saison à Vancouver.

Pigott a souligné qu’il s’agit de savoir si, pas quand, l’industrie américaine revient à Toronto. En dehors de l’Ontario, des villes canadiennes comme Montréal, Halifax et Calgary sont des lieux de tournage privilégiés pour nos voisins américains.

« Nous savons que la grève des écrivains va se terminer à un moment donné », a déclaré Pigott. « Quand cela se terminera, il y aura absolument ce boom. »

La solidarité prime sur tout, selon un écrivain canadien

Abdul Malik, scénariste et ancien organisateur syndical à Edmonton, a déclaré qu’il avait cessé de travailler sur ses projets américains en solidarité avec la grève des écrivains. (Gabrielle Brown/CBC)

De nombreux écrivains canadiens qui ont développé des projets aux États-Unis ont posé leur plume pour soutenir les membres de la Writers Guild of America.

Abdul Malik, scénariste et ancien organisateur syndical basé à Edmonton, a suspendu tous ses projets américains lorsque la grève a commencé le mois dernier.

« Si les rôles étaient inversés, je voudrais que les Américains le fassent pour moi, n’est-ce pas? Alors la solidarité l’emporte en quelque sorte sur tout dans ce cas », a-t-il déclaré à CBC News.

Malik, dont les crédits incluent le drame médical de CTV Transplantationla série Prime Video Les ruisseaux coulent d’une rivière et la nouvelle dramatique de CBC Allégeancea déclaré que l’ère de la diffusion en continu a créé davantage d’opportunités aux États-Unis pour les écrivains canadiens.

« Cela ne veut pas dire que le Canada n’est pas viable pour moi en ce moment, mais l’avantage de l’Amérique est vraiment élevé pour les écrivains canadiens s’ils peuvent y arriver », a-t-il expliqué.

Pendant ce temps, les réseaux américains pourraient regarder le contenu canadien comme une éventualité de grève pour remplir leurs horaires d’automne. Pour mémoire, le réseau CW reprend Exécutez les Burbs, Fils d’un Critch, Alcool de contrebande et d’autres émissions canadiennes ne semblent pas liées à la grève.

Mais NBC a récemment commandé deux autres saisons de Transplantation. Nous pourrions voir plus de ces accords tout au long de l’été, a déclaré Malik.

« Je pense que vous pouvez raisonnablement supposer que de nombreux réseaux américains examinent le contenu de qualité que nous produisons au Canada et négocient des accords avec des producteurs pour le diffuser aux États-Unis »

Malik a déclaré que ses amis de Los Angeles absorbaient depuis des années la dégradation des conditions de travail. Les scribes canadiens sont confrontés à bon nombre des mêmes problèmes qui affligent leurs pairs américains : des salles d’écrivains plus petites et un délai plus court pour développer des projets à un rythme plus rapide, a-t-il ajouté.

« Je pense qu’il y a un intérêt direct dans la sphère médiatique canadienne à garder les écrivains dans le pays … cela ne signifie pas non plus que nous ne ressentons pas la pression ici. »

Les écrivains ont fait un « cadeau » aux studios, déclare le professeur

Les studios hollywoodiens ont une triple menace à l’horizon – et non le genre acteur-danseur-chanteur.

La Directors Guild of America et la Screen Actors Guild ont des contrats avec les studios qui expirent le 30 juin – ce dernier syndicat organisera un vote d’autorisation de grève ce mois-ci. Des acteurs de haut niveau comme Colin Farrell, Mark Ruffalo et Jennifer Coolidge se sont présentés pour soutenir les écrivains sur la ligne de piquetage.

Ils sont peut-être en train de gagner la bataille des relations publiques, mais la guilde des écrivains a « terriblement mal calculé leur influence » contre les studios hollywoodiens, a déclaré Scott Galloway, professeur de marketing à l’Université de New York.

Les studios ont établi une ligne dure dans les négociations avec les écrivains, affirmant que leur rentabilité était en baisse car la concurrence intense sur le contenu et les coûts élevés nuisaient à leurs résultats.

« Les studios doivent recalibrer leurs coûts, et ils n’auraient pas pu imaginer un plus grand cadeau qu’un syndicat obligeant tout le monde à ralentir et à réduire les coûts de manière multilatérale », a déclaré Galloway à CBC News.

Des réseaux traditionnels comme ABC aux géants du streaming comme Netflix, les studios se préparent à une action avec des files d’attente dites « à l’épreuve des grèves » – principalement une combinaison d’émissions de téléréalité non scénarisées et de séries internationales comme le CanCon susmentionné, bien que vous ‘ Vous verrez également apparaître les exportations sud-coréennes et indiennes dans votre algorithme.

Scott Galloway, professeur de marketing à l’Université de New York, a déclaré que les écrivains avaient « terriblement mal calculé leur effet de levier » contre les studios hollywoodiens. (L’Université de New York)

Galloway a été franc : « La réalité pratique est que la banque de contenu de ces studios est beaucoup plus profonde que les comptes bancaires personnels de ces écrivains. »

Il a déclaré que le véritable ennemi des écrivains sont des plateformes comme TikTok, qui éloignent le jeune public du divertissement hollywoodien traditionnel.

« Je pense que tous les effets de levier et toutes les incitations pointent vers une chose : un hiver nucléaire pour les écrivains », a-t-il déclaré.

Malik, l’écrivain, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec l’analyse de Galloway.

Il pense que les réseaux perdront des globes oculaires de leurs ardoises « à l’épreuve des grèves », et que TikTok et YouTube – bien qu’ils fassent partie d’un écosystème de divertissement plus large – ne sont pas naturellement conçus pour prendre en charge le type de divertissement dramatique que les gens aiment, à la Breaking Bad ou Succession.

Il s’attend à ce que la grève dure au moins jusqu’en septembre, sinon au-delà. C’est simplement une question de qui bronche en premier : la guilde des écrivains ou les studios, a-t-il dit.

« J’espère que j’irai aux États-Unis en sachant qu’ils ont un contrat plus solide et beaucoup plus de choses qui me profiteraient, ainsi qu’à d’autres écrivains canadiens comme moi. »