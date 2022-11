La grève des écoles en Ontario confirmée pour vendredi, aucun accord n’a été conclu

Le gouvernement de l’Ontario s’est engagé vendredi à lutter contre ce qu’il appelle une “grève illégale” des travailleurs de soutien à l’éducation alors que la médiation entre les deux parties s’est effondrée.

Lors d’une conférence de presse, le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a déclaré que le gouvernement avait fait « un effort de bonne foi », mais que le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) n’a pas bougé et a retiré sa menace de grève.

« Pour le bien des deux millions d’élèves de l’Ontario, pour garder les salles de classe ouvertes, le SCFP ne nous a laissé d’autre choix que d’adopter la Loi sur le maintien (des élèves) en classe », a-t-il déclaré.

Les commentaires de Lecce sont intervenus peu de temps après que le comité de négociation du syndicat a publié une déclaration indiquant que la médiation était terminée.

“Cet après-midi, nous avons été informés que la médiation était terminée”, a déclaré le comité de négociation.

« Il est clair que ce gouvernement n’a jamais eu l’intention de négocier. Le temps et les efforts qu’ils ont consacrés au projet de loi 28, qui prive les travailleurs de l’éducation des droits garantis par la Charte, auraient dû être consacrés à un accord qui aurait respecté les travailleurs et garanti que les services dont les étudiants ont désespérément besoin sont garantis.

Le projet de loi 28 utilise la clause dérogatoire pour imposer un contrat de quatre ans aux travailleurs tout en les empêchant d’entreprendre des actions professionnelles. Le projet de loi a été déposé lundi et devrait être adopté plus tard dans la journée.

Le syndicat a déclaré que malgré la législation, ses membres prendront part à une grève à l’échelle de la province « jusqu’à nouvel ordre », à partir de vendredi.

Cependant, Lecce a déclaré que “s’ils continuent, ce sera illégal”.

“Nous utiliserons tous les outils dont nous disposons pour mettre fin à la perturbation.”

Une partie de ces outils comprend des amendes exubérantes pour ceux qui défient le projet de loi 28, y compris des amendes pouvant atteindre 4 000 $ pour les personnes qui font grève et 500 000 $ pour les syndicats qui les organisent.

“Nous utiliserons tous les outils disponibles pour envoyer un message clair et sans ambiguïté : les écoles doivent être ouvertes et il y a une responsabilité pour avoir enfreint la loi”, a déclaré Lecce.

RUPTURE DES POURPARLERS

Le projet de loi 28 impose un contrat de quatre ans à plus de 55 000 travailleurs de soutien à l’éducation, dont des concierges, des éducateurs de la petite enfance, des aides-enseignants et du personnel administratif. Une partie de ce contrat comprend une augmentation de salaire annuelle de 2,5 % pour les personnes gagnant moins de 43 000 $ par année et une augmentation de 1,5 % pour tous les autres employés.

Le SCFP réclame une augmentation de 11,7 %, ce qui équivaut à environ 3,25 $ de plus de l’heure dans l’ensemble.

Le syndicat a déclaré jeudi qu’il avait fait des «mouvements significatifs» avec sa proposition dans le but de parvenir à un accord, mais ne fournirait pas plus de détails.

Le gouvernement de l’Ontario, pour sa part, a déclaré qu’à moins que la menace de grève – qui est une tactique de négociation couramment utilisée – ne soit annulée, il n’accepterait aucune autre proposition.

Ce fait semble être confirmé aujourd’hui par Lecce jeudi.

« Depuis le début, nous espérions parvenir à une entente qui soit bonne pour les étudiants, qui soit bonne pour les parents, bonne pour les travailleurs et les contribuables de cette province. Mais le SCFP n’a pas bougé. Ils ont refusé de retirer une grève de la table.



Il s’agit d’une nouvelle en développement. Plus d’informations à venir.