La grève des chemins de fer au Royaume-Uni pourrait saper les plans de retour au travail après les vacances

La saison des vacances d’hiver dans la majeure partie de la Grande-Bretagne se termine mardi, mais le retour au travail de millions de Britanniques intervient le même jour qu’une nouvelle grève des trains, promettant un trajet aussi imprévisible que le réseau ferroviaire de plus en plus erratique du pays.

La Grande-Bretagne commence la nouvelle année comme elle a terminé l’ancienne, au milieu d’une vague de troubles sociaux qui a impliqué jusqu’à présent 1,5 million de travailleurs, concentrés dans le secteur public et les anciennes entreprises publiques. Les infirmières d’Angleterre, d’Irlande du Nord et du Pays de Galles ont quitté le pays deux fois le mois dernier; les ambulanciers ont organisé leur plus grand arrêt de travail depuis des décennies; et les agents frontaliers, le personnel postal et les éboueurs ont pris des mesures similaires dans un “hiver de mécontentement”.

Avec des salaires à la traîne de l’inflation galopante, beaucoup, y compris les infirmières, prévoient d’arrêter à nouveau de travailler ce mois-ci, ce qui a conduit certains organes de presse britanniques à faire craindre une grève générale de facto qui pourrait paralyser le pays.

Pourtant, alors que des mois de perturbations ont érodé une certaine sympathie pour les cheminots, le public étant à peu près divisé sur les grèves des trains, le soutien aux agents de santé, dont les efforts inlassables pendant la pandémie de coronavirus ont été largement salués comme héroïques, reste dynamique.