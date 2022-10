La grève de Setungchim amène la Subroto Cup au Nagaland après 42 ans

Le trophée Subroto Cup Boys U-17 va au Nagaland après 42 longues années alors que la Pilgrim Higher Secondary School (PHSS) de Dimapur a battu la Government Model Higher Secondary School (GMHSS) de Chandigarh 1-0 en finale ici jeudi.

C’était un match qu’ils ont dominé, mais à la fin, il a fallu une tête dans la première mi-temps de la prolongation de Setungchim pour assurer la victoire de l’équipe du Nagaland au stade Ambedkar.

Les gagnants ont reçu le trophée de l’invité principal, l’Air Chief Marshal VR Chaudhari, qui est le chef de l’Indian Air Force. Était également présent à l’occasion le lutteur médaillé d’argent des Jeux olympiques de Tokyo, Ravi Dahiya, qui était l’invité d’honneur.

Les garçons du Nagaland ont joué au football entreprenant. Le capitaine Bapen et Thanglenngam se sont bien combinés sur le flanc gauche où la plupart des attaques ont été créées. Chandigarh a eu la meilleure chance de la mi-temps lorsque le meilleur buteur du tournoi, Lemmet, a testé le gardien du Nagaland Shotok, qui a sauvé pour maintenir l’égalité des scores.

La seconde mi-temps a été une affaire égale, les deux équipes n’ayant pas été en mesure de créer d’opportunités nettes, ce qui a poussé le match en prolongation. Le Nagaland, cependant, semblait plus compact et organisé en attaque.

Le but est venu au début de la première mi-temps de la prolongation. Sur un corner de Tongtinlen, Setungchim, qui avait réussi un triplé en demi-finale, s’est élevé le plus haut pour dévier une tête devant Rohit dans le but de Chandigarh.

Les champions ont reçu Rs 3,5 lakh tandis que les finalistes ont reçu Rs 2 lakh. Les demi-finalistes et les quarts de finalistes ont reçu respectivement Rs 1,5 lakh et Rs 1 lakh.

