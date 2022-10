La grève de Mohamed Salah met fin au départ invaincu de Manchester City alors que Liverpool triomphe

Mohamed Salah a mis fin au début de saison invaincu de Manchester City avec son but en deuxième mi-temps assurant une victoire 1-0 à Liverpool contre le champion en titre de la Premier League dimanche.

Lors d’une journée dramatique à Anfield, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a été expulsé pour avoir manqué furieusement de sa zone technique, tandis que l’entraîneur de la ville, Pep Guardiola, a protesté avec colère auprès des supporters locaux après avoir vu le but de Phil Foden exclu par VAR.

Salah – qui a réussi le tour du chapeau le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions contre les Rangers mercredi – a fourni le moment décisif à la 76e minute après que le long dégagement intelligent d’Alisson ait atterri directement à ses pieds.

Course claire, Salah a balayé un tir devant Ederson pour renvoyer Liverpool devant.

Quelques minutes plus tôt, l’attaquant pensait qu’il était sur le point d’être remplacé lorsque son numéro a été augmenté par erreur alors que Klopp se préparait à apporter des changements.

La défaite de City laisse l’équipe de Guardiola à quatre points du leader Arsenal, qui a gagné 1-0 à Leeds plus tôt dans la journée.

La victoire donne l’espoir à Liverpool de pouvoir se remettre d’un début de saison peu convaincant, qui l’a laissé à 13 points de retard sur City avant le coup d’envoi.

Malgré les difficultés de Liverpool jusqu’à présent cette saison, cela ressemblait toujours à une rencontre de l’élite de la Premier League après la domination des deux équipes ces dernières années.

Cela a été souligné par une première mi-temps égale, les deux ayant des chances de prendre les devants.

Andy Robertson a tiré la meilleure chance de Liverpool, tandis qu’Erling Haaland a forcé deux arrêts d’Alisson et aurait pu faire mieux avec au moins une tête à bout portant.

Le match a pris vie après la pause lorsque Salah a couru au but et semblait certain de marquer.

Mais l’effort de l’Egyptien est allé loin du poteau, avec des rediffusions montrant plus tard qu’Ederson avait fourni une touche cruciale.

Cela est passé inaperçu par les officiels et City a relancé le jeu avec un coup de pied de but, à partir duquel Foden a finalement trouvé le fond du filet.

Alors que les supporters visiteurs se réjouissaient, VAR a invité l’arbitre Anthony Taylor à revoir l’incident sur le moniteur côté terrain.

En passant devant un Guardiola furieux, qui a protesté sauvagement, Taylor a exclu le but pour une faute sur Fabinho dans la préparation.

Le manager de City était furieux, se tournant à plusieurs reprises vers les fans d’Anfield derrière la pirogue pour gesticuler.

La foule s’est réjouie de sa colère et a éclaté peu de temps après lorsque Salah a renvoyé Liverpool devant.

Quand Alisson a récupéré un coup franc imprécis de Kevin de Bruyne, le gardien a ensuite lancé un coup de pied vers le bas pour parfaitement repérer son coéquipier.

Cette fois, Salah ne s’est pas trompé dans sa finition.

Il était encore temps pour plus drame lorsque Klopp est sorti de sa zone technique pour faire appel d’une décision, ce qui lui a valu un carton rouge.

Le remplaçant Darwin Nunez aurait également pu doubler l’avance de Liverpool en gâchant une chance tardive avec seulement Ederson pour battre.

