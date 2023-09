La grève de l’UAW s’étend à 38 installations supplémentaires chez GM et Stellantis

Fain a déclaré que le syndicat et Ford ont fait des progrès sur des questions telles que l’élimination de certains niveaux de salaires, le rétablissement des ajustements au coût de la vie et une formule améliorée de partage des bénéfices.

DETROIT — Le syndicat United Auto Workers étend ses grèves à 38 sites de pièces détachées et de distribution dans 20 États, ciblant Moteurs généraux et Stellantis a déclaré vendredi matin le président de l’UAW, Shawn Fain.

(De gauche à droite) Ryan Sullivan, partisan, et Chris Sanders-Stone, Casey Miner, Kennedy R. Barbee Sr. et Stephen Brown, membres de United Auto Workers, piquet de grève devant l’usine Jeep le 18 septembre 2023 à Toledo, Ohio.

« En fin de compte, les questions sont interconnectées et doivent fonctionner dans le cadre d’un accord global qui soutient notre succès mutuel », a déclaré Ford dans un communiqué vendredi.

Les grèves chez les fournisseurs de pièces détachées de GM et de Stellantis ajouteront environ 5 600 travailleurs de l’automobile, dont environ 3 500 employés chez GM, aux grèves en cours de l’UAW chez les constructeurs automobiles de Détroit.

« L’escalade des grèves d’aujourd’hui par les plus hauts dirigeants de l’UAW est inutile », a déclaré GM dans un communiqué. « Nous avons maintenant présenté cinq propositions économiques distinctes qui sont historiques, abordant les domaines qui, selon les membres de notre équipe, comptent le plus : les augmentations de salaires et la sécurité d’emploi tout en permettant à GM de réussir et de prospérer dans l’avenir.

« Nous continuerons à négocier de bonne foi avec le syndicat pour parvenir à un accord le plus rapidement possible », a déclaré le constructeur automobile.

Stellantis a déclaré dans un communiqué qu’elle se demandait « si les dirigeants du syndicat ont jamais eu intérêt à parvenir à un accord en temps opportun ».

Environ 12 700 travailleurs de l’UAW se sont mis en grève il y a une semaine dans les endroits suivants : l’usine de camions de taille moyenne et de fourgonnettes pleine grandeur de GM à Wentzville, dans le Missouri ; l’usine de camionnettes intermédiaires Ranger et de SUV Bronco de Ford à Wayne, Michigan ; et l’usine Jeep Wrangler et Gladiator de Stellantis à Toledo, Ohio.

Les centres de distribution de pièces détachées ont été un sujet de préoccupation majeur lors de ces négociations, notamment chez Stellantis. Le constructeur automobile a proposé de regrouper 10 centres de distribution et de pièces détachées « Mopar », répartis à travers le pays, dans des centres de distribution plus grands, de type Amazon.

GM a accepté d’éliminer les différences salariales dans ses usines de pièces et de composants, selon Fain. Il a félicité le constructeur automobile de Détroit pour cette action, mais l’a condamné pour avoir résisté à d’autres mesures convenues par Ford avec le syndicat.

Cibler les centres de pièces détachées et de distribution est une stratégie unique. Elle ne concerne pas la production et l’assemblage des véhicules mais plutôt la distribution des pièces aux concessionnaires.

Les nouveaux arrêts de travail, s’ils se prolongent, pourraient entraîner des perturbations importantes pour les concessionnaires, ce qui pourrait à son tour retarder les réparations pour les clients. Les temps d’attente pour les réparations sont déjà problématiques en raison de récents problèmes de chaîne d’approvisionnement.

« Cela aura un impact sur les opérations de réparation de ces deux sociétés », a déclaré Fain. « Notre message au consommateur est simple : la manière de remédier à l’expérience client frustrante est que les entreprises mettent fin à la jauge des prix. Investissez ces bénéfices records dans des emplois stables et des salaires et avantages sociaux stables. »