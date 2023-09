La grève de l’UAW pourrait-elle affecter les prix des voitures ? « Inévitablement oui », dit un expert

Quelle que soit l’issue, la grève des Travailleurs unis de l’automobile menace de provoquer une hausse des prix des voitures, déjà élevés.

Après les trois grands constructeurs automobiles… Gué , Directeur général et Stellantis — n’ayant pas réussi à parvenir à un accord sur un nouveau contrat avec le syndicat, les travailleurs représentés par l’UAW ont quitté plusieurs usines d’assemblage du Missouri, du Michigan et de l’Ohio et ont averti qu’ils feraient grève dans d’autres usines chez certains, sinon tous, des constructeurs automobiles à midi. Vendredi.

Jusqu’à présent, les frappes ne visaient que certains modèles, comme le Ranger intermédiaire de Ford et le Jeep Gladiator, qui ne sont pas non plus considérés comme les véhicules les plus vendus, selon Ivan Drury, directeur des études d’Edmunds.

« C’est une mentalité de ‘les échecs, pas les dames' », a-t-il déclaré.

Cependant, si la grève s’étend, ou si les revendications des grévistes de l’automobile sont satisfaites pour une augmentation de salaire de 40 % ainsi que d’autres avantages, cela pourrait exercer une pression sur les constructeurs automobiles, les concessionnaires et, en fin de compte, les acheteurs de voitures.

« Ce qui va se passer est une sorte de hasard », a déclaré Drury.

Quoi qu’il en soit, les consommateurs paieront plus tard, a-t-il ajouté. « Inévitablement oui, quoi qu’il arrive. »