La grève de l’UAW franchit une étape plus importante avec la fermeture de l’immense usine Ford du Kentucky

Le syndicat United Auto Workers a considérablement intensifié son mouvement de grève contre les trois grands constructeurs automobiles de Détroit, fermant la plus grande usine de Ford et menaçant le constructeur de Jeep, Stellantis.

Mercredi soir, à la surprise générale, 8 700 membres ont quitté leur emploi à l’usine de camions Ford du Kentucky, à Louisville.

Jeudi matin, le président du syndicat, Shawn Fain, a fait allusion à de nouvelles mesures contre Stellantis.

« J’espère que les discussions chez Stellantis aujourd’hui seront plus productives que chez Ford hier », a écrit Fain sur X, anciennement Twitter, sans dire ce qui pourrait arriver.

L’usine de camions de Ford fabrique des camionnettes robustes de la série F et de gros SUV Ford et Lincoln. Les véhicules fabriqués à l’usine génèrent 25 milliards de dollars de revenus par an, a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

Fain a déclaré dans un communiqué que le syndicat avait attendu assez longtemps « mais Ford n’a pas compris le message » pour négocier un contrat équitable. « S’ils ne comprennent pas cela, après quatre semaines, les 8 700 travailleurs qui fermeront cette usine extrêmement rentable les aideront à le comprendre », a-t-il déclaré.

La grève a eu lieu près de quatre semaines après que le syndicat a commencé ses grèves contre General Motors, Ford et Stellantis le 15 septembre, avec une usine d’assemblage dans chaque entreprise.

Ford a qualifié l’expansion de la grève de « totalement irresponsable » et a déclaré qu’il avait fait d’importantes offres de salaires et d’avantages sociaux au syndicat. Cette décision met en danger une douzaine d’autres usines de Ford, ainsi que des usines de fourniture de pièces détachées qui emploient ensemble plus de 100 000 personnes.

Un dirigeant de Ford, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a déclaré que le syndicat avait convoqué une réunion au siège social de l’entreprise à Dearborn, dans le Michigan, mercredi après-midi, où Fain a demandé si l’entreprise avait une autre offre.

REGARDER | Selon un analyste, les constructeurs automobiles souffriront à mesure que la grève se prolonge :

L’impact de la grève de l’UAW n’est « pas massif », mais une semaine supplémentaire sera « douloureuse », selon un analyste Vidéo en vedetteL’analyste automobile Laurie Harbour est consultante pour les entreprises manufacturières et a récemment dirigé un atelier pour les équipementiers automobiles afin de se préparer aux répercussions de la grève des Travailleurs unis de l’automobile, qui en est maintenant à sa deuxième semaine et cible 5 usines d’assemblage aux États-Unis.

Des dirigeants de haut rang de Ford ont répondu qu’ils travaillaient à la possibilité d’intégrer les usines de batteries de véhicules électriques au contrat national de l’UAW, comme l’a fait GM, ce qui les rendrait essentiellement syndiquées. Mais ils n’avaient pas une offre économique sensiblement différente, a déclaré l’exécutif.

Fain a été informé que Ford avait présenté une offre forte, mais il n’y avait pas beaucoup de marge pour l’augmenter et la maintenir à un prix abordable pour l’entreprise, a déclaré le dirigeant.

Le dirigeant a déclaré que Fain avait répondu en disant, si c’était la meilleure offre de l’entreprise, « Vous venez de perdre l’usine de camions du Kentucky ». La réunion n’a duré qu’une quinzaine de minutes, a indiqué l’exécutif.

Dans une vidéo, Fain a déclaré que le syndicat avait déménagé parce que Ford n’avait pas modifié son offre.

« Nous avons travaillé très patiemment avec l’entreprise sur ce sujet », a-t-il déclaré. « Ils n’ont pas répondu aux attentes, ils ne viennent même pas à la table des négociations. »

Les véhicules extrêmement rentables désormais impactés

L’escalade contre Ford montre que Fain tente d’augmenter la pression sur l’entreprise, a déclaré Marick Masters, professeur de commerce à la Wayne State University qui suit les questions de travail.

Mais Ford et les autres constructeurs automobiles ont fait des concessions et augmenté leurs offres salariales, a-t-il déclaré. Selon lui, les entreprises « pourraient avoir atteint leurs points de résistance à des degrés divers ». Les dirigeants, a-t-il déclaré, ont des positions nettes qu’ils ne peuvent pas dépasser pour rester compétitifs par rapport aux autres constructeurs automobiles.

Masters a déclaré que Fain est probablement en train de tester jusqu’où il doit pousser Ford avant de passer « à plein régime » et de mettre les 57 000 membres de Ford en grève.

La décision du syndicat ne laisse pas Masters optimiste quant à une fin rapide des grèves.

« Je pense que les questions qui restent sur la table sont assez épineuses », a-t-il déclaré, soulignant les revendications des syndicats selon lesquelles tous les travailleurs bénéficieraient d’une pension à prestations définies et d’une assurance maladie à leur retraite.

L’UAW a étendu ses grèves le 22 septembre, ajoutant 38 entrepôts de pièces détachées GM et Stellantis. Des usines d’assemblage de Ford et GM ont été ajoutées la semaine suivante. La grève au Kentucky porte à 33.700 le nombre de travailleurs en grève contre les trois constructeurs automobiles.

Davantage de licenciements probables

Depuis le début de la grève, les trois constructeurs automobiles de Détroit ont licencié environ 4 800 travailleurs dans des usines qui ne font pas partie des usines touchées par les grèves de l’UAW.

Les entreprises affirment que les grèves les ont obligées à imposer ces licenciements. Ils notent que les suppressions d’emplois ont eu lieu principalement dans les usines qui fabriquent des pièces pour les usines d’assemblage qui ont été fermées par des grèves.

L’UAW rejette cet argument. Il affirme que les licenciements sont injustifiés et ont été imposés dans le cadre d’une campagne de pression des entreprises visant à persuader les membres de l’UAW d’accepter moins dans les négociations avec les constructeurs automobiles. Les usines touchées par les licenciements se trouvent dans six États : Michigan, Ohio, Illinois, Kansas, Indiana et New York.

Sam Fiorani, analyste chez AutoForecast Solutions, un cabinet de conseil, estime que ces licenciements reflètent une réalité simple : les constructeurs automobiles perdent de l’argent à cause des grèves. En ralentissant ou en mettant au ralenti les usines qui fonctionnent en dessous de leurs capacités en raison de pénuries de pièces liées à la grève, a déclaré Fiorani, les entreprises peuvent atténuer de nouvelles pertes.

« Cela n’a aucun sens de continuer à fonctionner à 30 ou 40 pour cent de sa capacité alors qu’elle fonctionne normalement à 100 pour cent », a-t-il déclaré.