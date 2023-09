La grève de l’UAW amène la bataille des cols bleus, Bernie Sanders à Detroit

DETROIT — La grève des United Auto Workers amène une bataille entre cols bleus et milliardaires à Motor City, tout comme l’UAW Le président Shawn Fain le voulait. Le dirigeant syndical au franc-parler a utilisé la grève comme une arme – historiquement un dernier recours pour le syndicat – après moins de 24 heures d’arrêt de travail, sans doute mieux que n’importe quel président de l’UAW dans les temps modernes. Ce n’était pas par hasard. Fain, un leader à la fois original et audacieux, a méticuleusement ramené l’UAW sur le devant de la scène nationale après des décennies de quasi-inutilité. Il veut représenter non seulement les membres des syndicats, mais aussi la classe moyenne américaine en difficulté, que l’UAW a contribué à créer.

Le président du syndicat United Auto Workers, Shawn Fain, rejoint les membres de l’UAW en grève sur la ligne de piquetage à l’usine d’assemblage Ford Michigan à Wayne, Michigan, le 15 septembre 2023. Rébecca Cook | Reuters

Pour ce faire, il s’est appuyé sur un mouvement syndical national qui dure depuis plusieurs années et sur le dégoût croissant de nombreux Américains à l’égard des individus et des entreprises fortunés – à commencer par sa première allocution devant les plus de 400 000 membres du syndicat au cours de la campagne. son discours d’investiture en mars. « Nous sommes ici pour nous rassembler et nous préparer à la guerre contre notre seul et unique véritable ennemi, les entreprises et les employeurs multimilliardaires qui refusent de donner à nos membres leur juste part », avait déclaré Fain à l’époque. « C’est un nouveau jour pour l’UAW. »

Les commentaires de Fain vendredi matin alors qu’il rejoignait les membres et partisans de l’UAW manifestant devant une usine Ford dans le Michigan – l’une des trois usines actuellement en grève – faisaient écho à tout ce qu’il avait dit lors de ce premier discours. « Nous devons faire ce que nous devons faire pour obtenir notre part de justice économique et sociale dans cette grève », a déclaré Fain devant l’usine de SUV et de pick-up Ford Bronco. « Nous resterons ici jusqu’à ce que nous obtenions notre part de justice économique. Et peu importe le temps que cela prendra. » L’éducation de Fain joue sur son fort syndicalisme et ses convictions religieuses, dont il parle de plus en plus avec les membres alors qu’il met l’accent sur la « foi » dans la cause de l’UAW. Deux de ses grands-parents étaient des retraités de l’UAW GM et un grand-père a commencé chez Chrysler en 1937, l’année où les travailleurs ont rejoint le syndicat. Fain, qui a rejoint l’UAW en 1994, garde même dans son portefeuille l’une des fiches de paie de son grand-père pour « rappeler » d’où il vient. Les médias nationaux et d’autres ont vraiment commencé à prêter attention à Fain lorsqu’il a déclaré que le syndicat refuserait de soutenir la réélection du président Joe Biden, qui s’est qualifié de « président le plus pro-syndical de l’histoire ». Fain et Biden se sont parlé et se sont rencontrés, mais le dirigeant syndical n’a pas montré beaucoup de soutien au président. En réponse aux commentaires du président vendredi, Fain a déclaré : « Les travailleurs n’ont pas peur. Vous savez qui a peur ? Les grands médias ont peur. La Maison Blanche a peur. Les entreprises ont peur. » Alors que de nombreux anciens dirigeants syndicaux ont tenu de tels propos, Fain a jusqu’à présent tenu ses promesses envers ses membres sans sourciller, ce qui a provoqué Moteurs généraux , Moteur Ford et Stellantis passer en mode crise cette semaine alors que l’UAW tient sa promesse envers ses membres. « Nous n’avons jamais rien vu de tel; c’est frustrant », a déclaré jeudi le PDG de Ford, Jim Farley, à Phil LeBeau de CNBC, en critiquant Fain et le syndicat pour ce qu’il a qualifié de manque de communication et de contre-offres. « Je ne sais pas ce que fait Shawn Fain, mais il ne négocie pas ce contrat avec nous, car il expire. » Dans un communiqué publié vendredi, Ford a déclaré que la grève partielle de l’UAW dans son usine d’assemblage du Michigan l’avait contraint à licencier environ 600 travailleurs. « Il ne s’agit pas d’un lock-out », a déclaré Ford. « Ce licenciement est une conséquence de la grève dans les départements d’assemblage final et de peinture de l’usine d’assemblage du Michigan, car les composants construits par ces 600 employés utilisent des matériaux qui doivent être recouverts d’un revêtement électronique pour plus de protection. en grève. » La PDG de GM, Mary Barra, a fait écho aux sentiments de Farley vendredi matin. « Squawk Box » de CNBC. « Je suis extrêmement frustrée et déçue », a-t-elle déclaré. « Nous n’avons pas besoin de faire grève pour le moment. » Les deux PDG ont dit tout ce qu’ils pouvaient pour indiquer ils pensent que Fain ne négocie peut-être pas de bonne foi sans utiliser ces mots exacts, ce qui pourrait justifier une plainte auprès du Conseil national des relations du travail. Fin août, l’UAW a déposé auprès du NLRB des accusations de pratiques de travail déloyales contre GM et Stellantis, alléguant qu’ils n’avaient pas négocié avec le syndicat de bonne foi ou en temps opportun. Elle n’a pas déposé de plainte contre Ford. GM et Stellantis ont nié ces allégations.

Plusieurs anciens dirigeants syndicaux et négociateurs d’entreprise qui ont parlé à CNBC ont salué la façon dont Fain a été capable de propulser l’UAW sous les projecteurs nationaux, notamment en suspendant les négociations pour un rassemblement et une marche vendredi avec le sénateur Bernie Sanders, le législateur progressiste du Vermont. Sanders, dont la victoire surprise à la primaire démocrate de 2016 dans le Michigan a contribué à consolider sa notoriété nationale, a apporté son soutien à de nombreux mouvements ouvriers à travers le pays alors qu’il s’en prend à la classe des milliardaires. « Je pense qu’ils font tout simplement un travail remarquable », a déclaré l’ancien président respecté de l’UAW, Bob King, qui a cité le soutien croissant au syndicat parmi le public et parmi les membres du syndicat. « Ces deux mesures indiquent que les communications de l’UAW ont été exceptionnelles. » Les membres de l’UAW l’ont remarqué – surtout après que nombre d’entre eux ont méprisé les dirigeants syndicaux pendant et après une enquête fédérale sur la corruption qui a duré un an et qui a conduit deux anciens présidents de l’UAW et plus d’une douzaine d’autres en prison. « Pendant toutes les années que j’ai travaillé ici, la situation n’a jamais été aussi forte », a déclaré Anthony Dobbins, un travailleur de l’automobile de 27 ans, tôt vendredi matin, alors qu’il manifestait devant l’usine Ford du Michigan. « Cela va entrer dans l’histoire ici parce que nous essayons d’obtenir ce que nous méritons. » Dobbins, un représentant syndical de la section locale 600 de l’UAW, a hésité face aux offres record actuelles des constructeurs automobiles qui comprenaient des augmentations de salaire d’environ 20 %, des milliers de dollars de primes, le maintien des soins de santé platine du syndicat et d’autres avantages sociaux améliorés. « Cela ne fonctionne pas pour nous. Donnez-nous ce que nous avons demandé », a déclaré Dobbins. « C’est ce que nous voulons. Nous devons travailler sept jours, avec des heures supplémentaires, juste pour joindre les deux bouts. »

Le président de United Auto Workers, Shawn Fain, au centre, pose avec Anthony Dobbins, à droite, travailleur de l’automobile depuis 27 ans, et d’autres alors que le syndicat organise un piquet de grève devant une usine Ford à Wayne, Michigan, le 15 septembre 2023. Michael Wayland / CNBC