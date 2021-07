La grève de la faim d’un mois d’un journaliste met en lumière les dangers du reportage au Maroc

M. Raissouni est l’un des 10 journalistes marocains au moins emprisonnés ces dernières années, la plupart accusés de crimes sexuels et d’autres actes jugés illégaux au Maroc, dont certaines formes d’avortement. Les groupes de défense des droits disent que les cas sont poursuivis par les autorités dont le véritable objectif est de faire taire le petit groupe de journalistes indépendants du pays avec des accusations fausses et politiquement motivées.

Il y a un peu plus d’un an, il a été arrêté à son domicile à Casablanca après de vagues accusations d’agression sexuelle – des allégations qu’il dit fausses et inventées de toutes pièces pour l’intimider. Emprisonné sans inculpation depuis, il a entamé une grève de la faim il y a près de trois mois en signe de protestation.

Pendant des années, Soulaimane Raissouni, rédacteur en chef d’un journal marocain, n’a pas hésité à rendre compte de certaines des questions les plus sensibles du royaume d’Afrique du Nord, notamment les manifestations antigouvernementales qui ont éclaté en 2011 et 2016. Mais sa critique de la façon dont les autorités ont géré la pandémie semblait aller trop loin.

Le gouvernement marocain a déclaré que M. Raissouni s’était vu accorder « toutes les garanties d’un procès équitable » et que ni ses poursuites ni celles des autres journalistes n’étaient liées à leur travail. Il a ajouté que M. Raissouni avait mangé par moments ces dernières semaines et que « son état de santé reste normal, malgré une perte de poids ».

Le Maroc, monarchie constitutionnelle dans laquelle le Parlement élu a peu d’emprise sur le palais royal, entretient des liens étroits avec les États-Unis et est un allié fiable dans la coopération antiterroriste. Mais les groupes de défense des droits ont longtemps critiqué le royaume pour ses limites à la liberté d’expression et ses violations des droits de l’homme.

M. Raissouni, 49 ans, est devenu majeur dans les années qui ont suivi l’accession au trône du roi Mohammed VI et a promis une plus grande ouverture. Il était le rédacteur en chef du journal Akhbar al-Yaoum, qui a fermé ses portes en mars en raison de l’emprisonnement de ses journalistes et de problèmes financiers de longue date.

Lui et d’autres journalistes marocains bien connus s’étaient fait connaître en enquêtant sur les excès du roi précédent. Mais alors qu’ils tournaient leur attention vers le nouveau monarque, la teneur du palais changea.

Les manifestations pour la démocratie ont atteint le Maroc en 2011, et les journalistes sont devenus de plus en plus la cible des responsables de la sécurité. Puis, en 2016, la mort d’un poissonnier dans la ville septentrionale d’al-Hoceima – faisant écho au suicide d’un vendeur de légumes en Tunisie qui a déclenché les soulèvements du printemps arabe fin 2010 – a déclenché les plus grandes manifestations du Maroc depuis des années. Les autorités ont arrêté des centaines de manifestants et condamné les dirigeants du mouvement à des années de prison.

M. Raissouni a couvert les deux mouvements malgré le harcèlement croissant des journalistes couvrant les manifestations. Et au début de la pandémie, il visait ce qu’il considérait comme la réponse de mauvaise qualité du gouvernement au coronavirus.

« Il y a plus de personnes arrêtées que testées pour le virus », a-t-il écrit dans une chronique quelques jours avant son arrestation en mai 2020, critiquant le puissant chef de l’appareil de sécurité marocain.

La police a arrêté M. Raissouni après qu’un homme a affirmé dans une publication sur Facebook être victime d’une tentative d’agression sexuelle. Le message ne nommait pas M. Raissouni mais lorsque la police a convoqué son auteur, celui-ci a confirmé qu’il accusait le journaliste, selon des documents.