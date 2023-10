La grève de Kaiser Permanente est la plus importante jamais enregistrée dans le secteur des soins de santé aux États-Unis

Quelques 75 000 travailleurs syndiqués de Kaiser Permanente ont débrayé mercredi, déclenchant la plus grande grève des travailleurs de la santé de l’histoire des États-Unis. Les grévistes comprennent des infirmières professionnelles agréées, des aides-soignants à domicile, et échographistes, ainsi que techniciens en radiologie, radiographie, chirurgie, pharmacie et urgence.

Ils sont représentés par la Coalition des syndicats Kaiser Permanente en Californie, au Colorado, en Oregon, en Virginie, dans l’État de Washington et à Washington DC. La grève devrait durer trois jours, du 4 au 7 octobre.

« Les travailleurs de la santé sont les prochains à faire grève parce qu’ils risquent leur vie chaque jour pour prendre soin de nos communautés. » Mary Kay Henry, chef des 2 millions de membres Le Syndicat international des employés de service (SEIU), a déclaré dans un communiqué déclaration. « Ils viennent prendre soin de nous lorsque nous sommes malades et nous réconforter lorsque nous avons peur, y compris en cas de pandémie mortelle. »

La pénurie de personnel pèse sur le secteur de la santé

Kaiser est une organisation à but non lucratif basée à Oakland, en Californie, et est l’un des plus grands prestataires de soins de santé gérés du pays, au service de 13 millions de patients. Le la coalition syndicale affirme que la grève extraordinaire est centrée sur de graves pénuries de main-d’œuvre et une faible rétention du personnel, après la pandémie a eu des conséquences émotionnelles ouvriers.

Les revendications du syndicat inclure une augmentation des salaires à correspondre le niveau de vie, y compris l’établissement d’un salaire minimum de 25 dollars de l’heure, ainsi que réparer les systèmes de recrutement défaillants où un poste vacant prend en moyenne 80 jours à pourvoir et investir dans davantage d’éducation et de formation.

« La direction de Kaiser Permanente et les représentants syndicaux de la Coalition sont toujours à la table de négociation, après avoir travaillé toute la nuit pour tenter de parvenir à un accord. » l’entreprise dit dans un communiqué mercredi. « Il y a eu beaucoup de progrès, avec des accords conclus sur plusieurs propositions spécifiques mardi soir. »

« Nous pourrions connaître des volumes d’appels élevés »

En Californie du Sud, Kaiser a partagé ceci avis aux patients : « Nous sommes déçus que certains syndicats aient appelé les employés à participer à une grève… À la suite de cette grève, nous pourrions être confrontés à des volumes d’appels élevés, ce qui entraînerait des temps d’attente plus longs que d’habitude. »

L’entreprise assuré patients que malgré la grève, leurs hôpitaux, services d’urgence et pharmacies resteront ouverts.