La grève dans les ports de la Colombie-Britannique prend fin alors que les travailleurs votent pour accepter un nouvel accord

Les travailleurs portuaires de la Colombie-Britannique ont accepté une nouvelle entente de principe avec leurs employeurs, mettant fin à un conflit de travail tumultueux d’une semaine qui a paralysé les industries et les chaînes d’approvisionnement partout au Canada.

Tard vendredi, l’International Longshore and Warehouse Union Canada (ILWU) affirme que la grande majorité de ses plus de 7 400 membres ont voté pour ratifier un accord conclu avec l’aide du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI).

Le vote de deux jours s’est terminé vendredi à 18 heures, heure du Pacifique.

« Les résultats du vote de ratification de l’accord de principe montrent que 74,66% sont en faveur de l’acceptation des conditions de règlement », a écrit le président de l’ILWU, Rob Ashton, dans une lettre publiée sur la page Facebook du syndicat peu avant 20 heures, vendredi.

L’ILWU et les employeurs, représentés par la BC Maritime Employers Association (BCMEA), ont maintenant ratifié l’entente.

Aucun détail sur les dispositions de l’accord n’a été publié, mais selon la BCMEA, le nouvel accord comprend une augmentation des salaires, des avantages sociaux et de la formation des travailleurs ainsi que des dispositions visant à assurer la stabilité de la main-d’œuvre dans les ports à l’avenir.

« Alors que nous progressons dans la mise en œuvre des termes de l’accord, nous nous engageons à travailler en collaboration avec nos partenaires syndicaux, le gouvernement fédéral et les principales parties prenantes pour reconstruire la réputation de la plus grande porte d’entrée du Canada », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse vendredi soir.

L’approbation évite une nouvelle intervention fédérale pour mettre fin au conflit, qui a entraîné la fermeture de plus de 30 terminaux portuaires et d’autres sites du 1er au 13 juillet, dont le plus achalandé du Canada, le port de Vancouver.

Le contrat de principe entre le syndicat et la BCMEA a été annoncé dimanche, un jour après que le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a ordonné au CCRI d’imposer un accord ou un arbitrage exécutoire s’il décide qu’une résolution négociée n’est pas possible.

Une déclaration du syndicat du 30 juillet a indiqué que les deux parties encourageaient les membres du syndicat et les employeurs membres à ratifier l’accord.

Les dirigeants syndicaux ont déclaré que les principales préoccupations des travailleurs concernaient l’automatisation et la sous-traitance des travaux de maintenance, qui présentent tous deux des défis fondamentaux pour l’avenir des emplois portuaires.

Les membres d’ILWU Canada ont voté en faveur de l’entente. Les deux parties ont maintenant ratifié l’accord. Déclaration du ministre Rodriguez et moi : pic.twitter.com/xpyTFgxtAo —@SeamusORegan

O’Regan et le ministre des Transports Pablo Rodriguez ont salué le résultat vendredi soir.

« C’est une bonne nouvelle pour l’employeur, le syndicat et les nombreux travailleurs et entreprises à travers le Canada qui dépendent de nos ports de la Colombie-Britannique », ont-ils déclaré dans une déclaration conjointe publiée sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

La grève de l’International Longshore and Warehouse Union Canada a provoqué la fermeture de plus de 30 ports en Colombie-Britannique, dont le plus grand du Canada, le port de Vancouver, pendant 13 jours en juillet. (Ethan Cairns/La Presse Canadienne)

Négociations tumultueuses

Un précédent accord de principe avait mis fin à la première grève, mais depuis lors, le sort de tout accord a basculé, les dirigeants syndicaux rejetant l’accord et renvoyant brièvement les travailleurs aux piquets de grève le 18 juillet, avant que cette décision ne soit jugée illégale par le CCRI. le prochain jour.

L’ILWU a émis un nouveau préavis de grève de 72 heures pour l’annuler quelques heures plus tard, puis a annoncé qu’il recommanderait l’accord initial aux membres lors d’un vote complet.

Mais les membres l’ont rejeté le 28 juillet, déclenchant l’ordre d’O’Regan demandant au conseil des relations industrielles d’aider les deux à parvenir à un accord.

Aucune grève n’avait été déclenchée depuis le bref arrêt du 18 juillet.

Alors que le conflit s’éternisait, coûtant des milliards de dollars à plusieurs industries et laissant de précieuses cargaisons échouées sur des navires arrivant dans les ports de la Colombie-Britannique, le premier ministre Justin Trudeau avait dû faire face à des appels de certains dirigeants politiques et groupes d’affaires pour légiférer le retour au travail des travailleurs portuaires.

« Les entreprises du Grand Vancouver et de tout le pays poussent un soupir de soulagement à l’idée que les ports et les chaînes d’approvisionnement reviennent à la normale », a déclaré la présidente de la Chambre de commerce du Grand Vancouver, Bridgitte Anderson, dans un communiqué de presse vendredi.

Le conseil estime que 10,7 milliards de dollars de commerce ont été perturbés pendant la grève, et Anderson a déclaré que le gouvernement fédéral doit avoir plus d’options pour mettre fin aux futures interruptions de travail qui peuvent avoir un impact significatif sur l’économie nationale.

O’Regan a déclaré qu’il avait demandé aux responsables fédéraux de revoir la manière dont le conflit avait été traité afin d’éviter des perturbations similaires pour les travailleurs et les entreprises à l’avenir.

« Nous ne voulons pas être de retour ici », ont déclaré lui et Rodriguez dans leur déclaration conjointe vendredi.