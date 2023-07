La grève dans les ports de la Colombie-Britannique pourrait reprendre après que les travailleurs ont rejeté le contrat

Le ministre du Travail du Canada dit qu’il prend des mesures pour rétablir la stabilité à long terme dans les ports de la Colombie-Britannique après que les travailleurs syndiqués ont rejeté une entente de principe tard vendredi soir.

Le ministre du Travail, Seamus O’Regan, a publié samedi une déclaration disant qu’il avait demandé au Conseil canadien des relations industrielles de déterminer si la décision du syndicat « a éliminé la possibilité d’une résolution négociée » du conflit de travail en cours sur la côte ouest du Canada.

« Si le conseil détermine que c’est le cas, je leur ai ordonné d’imposer une nouvelle convention collective aux parties ou d’imposer un arbitrage exécutoire final pour résoudre les conditions en suspens de la convention collective », a déclaré O’Regan.

L’action du ministre intervient moins de 24 heures après que l’International Longshore and Warehouse Union Canada a annoncé que sa division de débardage avait « dit non aux termes du règlement », replongeant les ports de la Colombie-Britannique dans la tourmente.

« Aujourd’hui, nous appelons nos employeurs directs à venir à la table et à négocier quelque chose qui fonctionne pour nos membres et l’industrie », a déclaré le syndicat dans un bref communiqué vendredi soir.

Le syndicat est sans contrat depuis le 31 mars, date à laquelle son accord précédent avec la BC Maritime Employers Association a expiré.

Les négociations sur un nouveau contrat ont commencé à la fin de l’année dernière, mais ont été difficiles, aboutissant finalement à une grève de 13 jours par le syndicat.

Cette action a pris fin le 13 juillet, lorsque les deux parties ont initialement accepté un accord proposé par un médiateur nommé par le gouvernement fédéral.

Le 18 juillet, cependant, la direction de l’ILWU a annoncé qu’elle avait rejeté les conditions du médiateur et les lignes de piquetage sont retournées dans les ports de la Colombie-Britannique.

Cette action s’est avérée de courte durée, car le CCRI a jugé la reprise de la grève illégale, faute d’un préavis de 72 heures.

Alors que le syndicat s’est opposé à cette décision et a promis de faire appel, il a cessé de faire du piquetage et a émis un nouveau préavis de grève, avant d’annuler ce préavis et de promettre un vote des membres sur l’accord.

Maintenant, cet accord a été rejeté par l’ensemble des membres du syndicat, laissant les parties une fois de plus dans une impasse.



L’EMPLOYEUR RÉPOND

Dans sa propre déclaration vendredi soir, la BCMEA s’est dite « déçue » d’apprendre que les membres du syndicat avaient rejeté l’accord négocié par le gouvernement fédéral.

« L’incapacité d’ILWU Canada à ratifier un accord de principe recommandé juste et équilibré a laissé les Canadiens, les entreprises et l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement dans un état périlleux qui a coûté des milliards et nuira davantage à l’abordabilité et augmentera les coûts pour les Canadiens », a déclaré l’employeur.

Le syndicat n’a pas discuté publiquement des termes du contrat que ses membres ont rejeté, mais la BCMEA affirme que l’accord de quatre ans aurait augmenté les salaires de 19,2 % au total.

Il aurait également fourni une prime à la signature de 1,48 $ de l’heure à chaque employé et augmenté le « paiement forfaitaire de retraite pour la modernisation et la mécanisation » de 18,5 %.

Le recours à des sous-traitants pour les travaux d’entretien a été un point de friction pour les travailleurs lors des précédentes rondes de négociations, tout comme les inquiétudes concernant l’automatisation.

La BCMEA soutient qu’elle a travaillé pour répondre à ces préoccupations à la table de négociation et a critiqué les «actions erratiques» de l’ILWU Canada au cours du mois dernier.

« Malheureusement, le rejet de l’ILWU laisse une fois de plus les entreprises, les Canadiens et tous ceux qui dépendent d’une chaîne d’approvisionnement stable et qui fonctionne bien dans la balance », a déclaré l’employeur, ajoutant qu’il « attend de nouvelles directives du gouvernement fédéral ».

« La réputation internationale du Canada en tant que partenaire commercial stable a été compromise et il ne peut plus tolérer davantage d’ambiguïté et d’instabilité dans le réseau de la chaîne d’approvisionnement du pays. »



APPELS À UNE LÉGISLATION DE RETOUR AU TRAVAIL

Alors que la BCMEA s’est abstenue d’appeler ouvertement à une législation de retour au travail, d’autres partis l’ont fait dans les heures qui ont suivi l’annonce de vendredi.

« Ça suffit », a déclaré Goldy Hyder, président et chef de la direction du Conseil canadien des affaires, dans un communiqué samedi matin.

« Il est impératif que nos dirigeants politiques de tous les partis travaillent ensemble pour convoquer à nouveau le Parlement et adopter sans délai une loi de retour au travail. »

Bridgitte Anderson, présidente et chef de la direction du Greater Vancouver Board of Trade, a également appelé à une intervention fédérale «pour garantir que nos ports restent ouverts».

« Il est également clair que le gouvernement fédéral a besoin d’outils supplémentaires pour faciliter des accords durables lorsque les interruptions de travail affectent l’ensemble de l’économie », a déclaré Anderson dans un communiqué samedi.

La dernière fois que le syndicat a rejeté l’entente, le premier ministre Justin Trudeau a convoqué le «groupe d’intervention en cas d’incident» pour discuter de la situation dans les ports de la Colombie-Britannique.

Ce groupe de haut niveau composé de ministres et de hauts fonctionnaires est le comité d’urgence du gouvernement fédéral qui se réunit en cas de crise nationale ou d’événement ayant des implications majeures pour le pays.

Le groupe est « responsable de la coordination d’une réponse fédérale rapide à un incident et de la prise de décisions rapides et efficaces », et a déjà été convoqué pour faire face à la réponse à la pandémie de COVID-19, aux manifestations du « Convoi de la liberté » et à l’invasion russe en Ukraine.

Hier soir, les membres de l’ILWU Canada ont voté pour rejeter l’entente de principe avec la BCMEA. Pendant que nos ports de la Colombie-Britannique fonctionnent actuellement, nous avons besoin d’une stabilité à long terme. Ma déclaration complète : pic.twitter.com/eWCvIB0tRn — Seamus O’Regan Jr (@SeamusORegan) 29 juillet 2023



Avec des fichiers de Rachel Aiello de CTVNews.ca et de La Presse canadienne