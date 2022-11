La grève dans les écoles de l’Ontario évitée grâce à l’entente avec le SCFP

Une grève scolaire a été évitée en Ontario alors que les travailleurs de l’éducation et le gouvernement ont conclu un accord de principe tard dimanche après-midi.

L’entente survient après une fin de semaine de négociations intensives entre le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et la province.

“Il n’y aura pas d’action syndicale demain”, a déclaré l’équipe de négociation du syndicat dans un Tweet. “Nos membres rendront compte aux écoles pour continuer à soutenir les élèves avec lesquels nous sommes fiers de travailler.”

L’entente doit encore être ratifiée par les membres du SCFP. Un vote devrait commencer jeudi et se terminer le week-end prochain.

Laura Walton, présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario (OSBCU) du SCFP, a confirmé qu’après 170 jours de négociation, l’équipe est parvenue à une entente de principe. Cependant, elle n’a pas beaucoup parlé de ce qui était dans l’accord.

“L’ensemble du comité central de négociation aurait souhaité que nous puissions amener le gouvernement à investir dans l’éducation publique que vous vouliez non seulement, mais dont vous aviez besoin et que vos enfants méritent”, a-t-elle déclaré. “Nous avons fait de notre mieux pour représenter les besoins et les intérêts des travailleurs.”

«Nous continuerons de le faire maintenant, en ramenant l’accord de principe aux travailleurs de première ligne pour le vote de ratification.»

Selon Walton, le gouvernement n’a fait aucune autre concession tout au long du week-end, ajoutant que la province “n’a fourni aucun nouvel argent pour de nouveaux services”.

« Fondamentalement, ce que nous a dit ce gouvernement, c’est qu’il n’est pas prêt à bouger davantage. Nous invitons nos membres à voter », a-t-elle déclaré.

“En tant que maman, je n’aime pas cette offre. En tant que travailleur, je n’aime pas cet accord… Je pense qu’il est insuffisant.

Malgré cela, Walton a expliqué que le comité central de négociation recommandera aux membres d’accepter l’accord “au besoin”.

Si les membres du SCFP votent pour ne pas ratifier l’entente de principe, le syndicat et la province devront retourner à la table des négociations.

Le SCFP a précédemment déclaré que le gouvernement était venu à la table avec une augmentation de salaire de 3,59 % pour les travailleurs.

Il s’agit d’une augmentation par rapport à leur offre précédente, qui comprenait une augmentation annuelle de 2,5 % pour les travailleurs qui gagnent moins de 43 000 $ et une augmentation de salaire annuelle de 1,5 % pour ceux qui gagnent plus. C’est ce contrat qui a été imposé aux travailleurs dans le projet de loi 28 – également connu sous le nom de «loi sur le maintien des étudiants en classe» – qui a également utilisé la clause dérogatoire pour rendre illégale la grève des travailleurs.

Le projet de loi a été annulé la semaine dernière dans le cadre d’un accord avec le SCFP pour mettre fin à une manifestation de deux jours qui a fermé les écoles et revenir à la table de négociation.

Des membres et sympathisants du SCFP se joignent à une manifestation près du bureau de la députée provinciale de l’Ontario Lisa MacLeod à Ottawa, le vendredi 4 novembre 2022. Des négociations intenses devraient avoir lieu aujourd’hui entre la province et les travailleurs de l’éducation avant une éventuelle grève. LE CANADIEN PRESSE/Spencer Colby

Les deux parties avaient convenu d’un délai de 17 heures dimanche pour parvenir à un accord afin d’éviter une autre grève qui aurait touché des milliers d’étudiants, de parents et de travailleurs.

Le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, a qualifié l’accord de « résultat positif pour toutes les parties » dimanche après-midi.

“Le plus grand bénéficiaire de cet accord, ce sont nos enfants, qui vont avoir une certaine stabilité et pouvoir rester à l’école”, a-t-il déclaré. « Nous sommes reconnaissants à toutes les parties de travailler avec le gouvernement.

“Les enfants méritent d’être en classe et je suis fier de confirmer qu’ils le seront demain.”

Lecce a ajouté que toutes les parties ont reçu des «victoires progressives» dans l’accord de principe.

La province négocie toujours avec d’autres syndicats de l’éducation, y compris ceux qui représentent les enseignants des écoles publiques.