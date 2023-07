La grève à Hollywood ralentit l’élan de l’industrie cinématographique et télévisuelle de la N.-É.

L’industrie télévisuelle et cinématographique de la Nouvelle-Écosse est touchée cet été, alors que la menace d’une deuxième grève à Hollywood se profile.

Les membres de la Writers Guild of America ont quitté le travail le 2 mai, et maintenant les membres du syndicat représentant les acteurs sont prêts à faire de même s’ils ne parviennent pas à un accord avec les grands studios de production d’ici mercredi soir.

Les derniers étés ont été des saisons monumentales pour l’industrie cinématographique de la province, employant des centaines de Néo-Écossais et contribuant aux économies locales. Cette année était sur la bonne voie pour être la même.

Mais pour des acteurs locaux comme Dale Willman, la saison de production de cette année est jusqu’à présent « morte », car les films et les émissions de télévision tournés en Nouvelle-Écosse mais qui dépendent d’écrivains et d’acteurs américains ne peuvent pas avancer.

Willman travaille dans l’industrie de la télévision et du cinéma depuis 13 ans en tant qu’acteur et coach. Elle travaille comme actrice de fond régulière sur Depuis, une série d’horreur américaine qui a été éclairée pour sa troisième saison de tournage en Nouvelle-Écosse.

Elle a dit que si le tournage ne commençait pas bientôt, elle pourrait perdre un chèque de paie important.

Dale Willman est acteur depuis 13 ans. Elle apparaît ici dans This Hour Has 22 Minutes, une série de sketches humoristiques de la CBC tournée à Halifax. (Soumis par Dale Willman)

« Je ne vais pas gagner assez d’argent », a déclaré Willman. « Je suis plus préoccupé par le fait de ne pas gagner la somme d’argent dont j’ai besoin pour conserver ma couverture médicale et dentaire. »

Selon Shelley Bibby de la section locale 849 de l’International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE), le syndicat représentant les équipes de tournage de la province, il y a quelques productions canadiennes à petit budget qui ont commencé à tourner.

Mais elle a dit que ce sont les grandes productions avec des studios américains et des acteurs américains qui viennent ici et emploient le plus de monde.

« Cela semble fou que nous, ici dans la petite vieille Nouvelle-Écosse, soyons affectés par des personnes assises dans des salles de conférence à Los Angeles, mais c’est une industrie mondiale », a déclaré Bibby.

From devrait tourner en Nouvelle-Écosse pour sa troisième saison, selon le site Web de l’IATSE Local 849, mais on ne sait pas quand la production commencera. (Chris Reardon/Épix)

Comme Depuissérie dramatique de CTV Traversée de Sullivan est censé revenir en Nouvelle-Écosse pour sa deuxième saison, mais selon le site Web de l’IATSE 849, il a également été retardé. C’est probablement parce que des acteurs américains notables comme Chad Michael Murray et Scott Patterson font partie des acteurs principaux de la série.

Bibby espère que la grève des scénaristes et la grève imminente de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists ne feront que retarder la saison de tournage, qui culmine généralement au printemps et en été.

« Cela devrait signifier que ce sera un automne et un hiver très occupés », a-t-elle déclaré. « C’est un peu juste attendre et voir, et espérer le meilleur. »

Contribuer aux économies locales

Et ce ne sont pas seulement les personnes travaillant dans l’industrie qui sont touchées par la basse saison de cette année. Les économies locales en profitent également lorsque de grosses productions sont en ville.

Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, est un haut lieu du tournage depuis de nombreuses années. Le Pécheur, Washington Black et Locke et clé sont quelques-unes des productions majeures qui ont été tournées dans la petite ville depuis 2018.

Le propriétaire d’un magasin de vêtements local, Jamie Myra, a déclaré que des productions comme celles-ci injectaient des millions de dollars dans l’économie de Lunenburg. Myra est en congé en tant que président de la Chambre de commerce de Lunenburg pendant qu’il se présente à la mairie lors de la prochaine élection partielle de la ville.

« Chaque fois qu’une production comme celle-là se produit, tout le monde dans cette communauté en profite directement ou indirectement à long terme », a-t-il déclaré. « Des endroits comme notre légion locale, notre club de curling local, notre terrain de camping local – des installations comme celle-là qui ne seraient normalement pas occupées à la période de l’année où elles étaient ici, avril, mai, ont extrêmement bien fonctionné. »

Mais cette année, c’est une autre histoire.

Myra a déclaré qu’il n’y avait pas encore eu de grosses productions à Lunenburg cette saison et qu’il n’avait pas entendu parler de l’intention ou non de venir dans un proche avenir.

Quant à Willman, bien qu’impatiente de retourner au travail, elle soutient pleinement la Writer’s Guild of America et les piquets de grève aux États-Unis.

« Tout cela est dû à la cupidité des sociétés de production et des sociétés de distribution », a déclaré Willman.

« Les seules personnes qui s’enrichissent encore sont les cadres de haut niveau, et c’est tout simplement faux. »