La grêle provoque d’énormes dégâts dans une ville du sud de l’Allemagne et déclare une catastrophe

L’administrateur du district, Anton Speer, a déclaré une situation catastrophique et a appelé les forces d’urgence des districts voisins pour aider à réparer les importants dégâts.

La tempête a déraciné des arbres et endommagé des véhicules en stationnement. Les toitures et lucarnes de certains bâtiments ont été détruites. Aucun blessé n’a été signalé.

« La fin de l’opération n’est pas encore en vue et les forces sur le terrain ont encore beaucoup de travail devant elles », a déclaré Speer.

Samedi soir, le service météorologique allemand a levé l’avertissement d’orages extrêmes pour la Bavière.

La tempête a balayé le sud de la Bavière samedi. À Kissing, juste à l’extérieur d’Augsbourg, la police a déclaré que 12 personnes avaient été blessées lorsqu’une tente à bière qu’elle tentait de monter a été renversée.

Toujours à Kissing, le vent a arraché des lattes de bois du toit d’une maison pour personnes âgées, tandis que la grêle a causé des dommages visibles à la façade d’un immeuble résidentiel.

De sombres nuages ​​de tempête se rassemblent à Traunstein, en Bavière, en Allemagne. Photo : dpa

Les secours ont installé un poste de secours pour les blessés à proximité et ont appelé un hélicoptère de secours.

Les tempêtes ont également abattu des arbres et projeté des débris dans toute la région de Souabe. Des bâtiments et des voitures ont été endommagés par des chutes d’arbres.

Les autorités ont déclaré qu’une femme âgée avait été blessée après avoir été touchée par la grêle et tombée. La police et les pompiers ont également répondu aux informations faisant état d’inondations isolées de tunnels et de caves.

Les dégâts les plus graves se sont produits à Bad Bayersoien, une municipalité d’environ 1 300 habitants située dans la région de Garmisch-Partenkirchen, près de la frontière autrichienne.

Les autorités du comté ont déclaré dimanche qu’il avait été frappé par des grêlons mesurant jusqu’à 8 cm (plus de 3 pouces), qui ont endommagé des voitures en stationnement et brisé des tuiles et des lucarnes de grenier, tandis que la tempête a également arraché les toits de certains bâtiments. Selon eux, 80 pour cent des bâtiments ont été gravement endommagés, mais personne n’a été blessé.

Rapports supplémentaires d’Associated Press