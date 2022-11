La greffière élue du comté de La Salle, Jennifer Ebner, entrera en fonction le 1er décembre – Shaw Local

La greffière élue du comté de La Salle, Jennifer Ebner, n’a pas pu retenir son sourire lundi.

Comme l’a déclaré la juge Cynthia Raccuglia, lundi était une journée spéciale pour Ebner.

Le républicain d’Oglesby a été assermenté par Raccuglia au palais de justice du comté de La Salle sur Etna Road devant sa famille, ses amis et ses coéquipiers politiques, après avoir battu la titulaire Lori Bongartz aux élections du 8 novembre. Elle a battu son compatriote républicain Steven Stohr lors de la primaire de juin.

Ebner prendra ses fonctions le 1er décembre.

“Je suis ravi d’entrer en fonction et de travailler avec l’équipe qui est là, et de faire du comté de La Salle le meilleur possible”, a déclaré Ebner après la cérémonie. “L’une des premières choses à faire est de se préparer pour les élections (municipales) d’avril.”

Ebner a déclaré que cela impliquerait de faire signer et former des juges électoraux, de tester les lieux de vote et de certifier les bulletins de vote, entre autres tâches.

Ebner est une garderie / propriétaire d’entreprise qui est un membre actif du Comité central républicain du comté de La Salle depuis janvier 2021. Elle a siégé à plusieurs comités et a été présidente du comité d’intégrité électorale.