La greffière du comté de Shelby, Wanda Halbert, demande l’annulation de la nouvelle éviction, invoquant à nouveau le manque de qualité pour agir

La greffière du comté de Shelby, Wanda Halbert, a déposé une requête visant à rejeter la dernière requête en éviction déposée contre elle. Lors de son précédent procès en éviction, la juge du tribunal de circuit du comté de Shelby, Felicia Corbin-Johnson, a rejeté sa requête initiale en annulation.

Corbin-Johnson a rejeté cette requête, la jugeant prématurée, ajoutant que la requête en annulation n’était pas une réponse appropriée à une requête d’éviction. Halbert a été autorisé à déposer une réponse après le rejet de la requête en annulation et a ensuite déposé une autre requête en annulation.

Dans le nouveau dossier, les avocats de Halbert allèguent que Robert Meyers, l’avocat engagé par le bureau du procureur du comté de Shelby, n’a pas qualité pour présenter la requête d’éviction.

Meyers a été retenu par le bureau du procureur du comté parce que celui-ci estimait qu’il y avait un conflit d’intérêts dans le cadre de l’éviction de Halbert. Le même argument avait été avancé par les avocats de Halbert lors d’une précédente procédure d’éviction intentée par le procureur du comté de Hamilton, Coty Wamp.

La greffière du comté de Shelby, Wanda Halbert, attend de parler à ses avocats après la première comparution devant le tribunal pour la procédure d’éviction de Halbert au tribunal de circuit du comté de Shelby à Memphis, Tennessee, le vendredi 31 mai 2024.

« … La requête du demandeur montre à première vue qu’il n’a pas la compétence matérielle pour intenter cette action immédiate contre le défendeur pour les raisons suivantes », peut-on lire dans la requête en rejet. « (A) Robert Meyers, un avocat privé, n’a pas qualité pour agir au nom du procureur du comté ; (B) il n’existe aucune disposition législative permettant à Robert Meyers, un avocat privé, d’agir au nom du comté de Shelby ; (C) le code des ordonnances du comté de Shelby ne soutient pas la décision du chef adjoint Lee Whitwell d’engager un avocat privé pour représenter le gouvernement du comté de Shelby ; et (D) le code des ordonnances du comté de Shelby ne peut pas remplacer la loi de l’État. »

Dans cette requête et dans la précédente, les avocats de Halbert soutiennent que les seules personnes habilitées à déposer une requête en éviction sont le bureau du procureur général du Tennessee, le bureau du procureur du district du comté de Shelby et le bureau du procureur du comté de Shelby. Le bureau du procureur général et le bureau du procureur du comté ont tous deux déclaré qu’ils estimaient avoir un conflit d’intérêts en tentant d’évincer Halbert.

Le bureau du procureur général a déclaré qu’il n’interviendrait pas dans les locaux du procureur, le chef de cabinet du bureau déclarant que « les inconvénients politiques causés à un procureur de district ne sont pas une raison suffisante pour justifier l’implication de ce bureau » lorsqu’on lui a demandé s’il prendrait en charge la procédure.

En faisant valoir que Whitwell n’a pas le pouvoir d’engager un avocat extérieur, les avocats de Halbert citent le Code des ordonnances du comté de Shelby et soutiennent que le bureau du procureur du comté avait besoin de l’approbation du Conseil des commissaires du comté de Shelby pour engager un avocat extérieur pour la pétition d’éviction.

« … Le plaignant n’a pas affirmé qu’il avait l’autorisation du conseil des commissaires du comté de Shelby, n’a pas présenté de résolution adoptée par le conseil des commissaires, ni n’a présenté de lettre du procureur du comté certifiant au président du conseil des commissaires que « l’indemnisation totale pour cette affaire et les cas connexes ne dépassera pas 50 000,00 $ au total », peut-on lire dans la motion de rejet.

La motion de rejet cite également une affaire contre l’ancien président Donald Trump, une affaire en Floride qui alléguait que Trump avait pris des documents sensibles avant de quitter la Maison Blanche, qui a été rejetée parce que le Sénat américain n’avait pas nommé de procureur spécial.

Il s’agit de la deuxième requête déposée par l’État pour destituer Halbert. La première requête a été rejetée, Corbin-Johnson ayant déclaré que Wamp n’avait pas la compétence pour procéder à la destitution, selon la loi de l’État.

Halbert est sur la sellette depuis des années, à commencer par sa campagne de réélection en 2022, lorsque le bureau du greffier a dû fermer plusieurs fois pour faire face à un arriéré de dossiers de concessionnaires automobiles. Depuis lors, de multiples fermetures de bureaux, des rapports financiers incorrects et le non-paiement des frais de taxe sur les roues du comté, qui ont augmenté, ont affligé le bureau.

