La Grèce va interdire les logiciels espions alors que le scandale des écoutes téléphoniques se développe

Selon le projet de loi qui sera voté jeudi plus tard, l’utilisation, la vente ou la distribution de logiciels espions en Grèce seront passibles d’une peine de deux ans de prison minimum. Des garanties supplémentaires étaient également prévues pour les écoutes téléphoniques légales ainsi que pour l’embauche du directeur et des directeurs adjoints du Service national de renseignement, ou NIS.

Des informations parues dans les médias d’information selon lesquelles plusieurs membres du cabinet ainsi que d’autres hauts fonctionnaires et journalistes pourraient avoir été ciblés par le logiciel espion capable d’espionner les appels téléphoniques, les contacts et les données stockés et d’accéder aux microphones et caméras des appareils ont incité une enquête judiciaire enquête.