La Grèce va interdire la vente de logiciels espions après que le gouvernement a été accusé de surveillance

Le gouvernement grec a déclaré que l’écoute électronique était légale mais n’en a jamais précisé les raisons, et M. Mitsotakis a déclaré que cela avait été fait à son insu. Le gouvernement a également affirmé qu’il ne possédait ni n’utilisait le logiciel espion Predator, et a insisté sur le fait que le ciblage simultané avec une écoute électronique et Predator était une coïncidence.

ATHENES – Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a annoncé lundi que la Grèce interdirait la vente de logiciels espions, après que son gouvernement a été accusé dans un reportage d’avoir ciblé des dizaines d’éminents politiciens, journalistes et hommes d’affaires à des fins de surveillance, et que les autorités judiciaires ont ouvert une enquête.

Lundi, il a déclaré dans une interview télévisée : « Nous serons le premier pays à nous attaquer à ce problème et à promulguer une législation interdisant explicitement la vente de tels logiciels dans notre pays. Aucun autre pays ne l’a fait. Tous les pays ont le même problème.

Les gouvernements du monde entier ont du mal à réglementer l’utilisation des outils de cybersurveillance, dont le plus important est Pegasus, un logiciel espion de cybersurveillance offensif haut de gamme fabriqué par la société israélienne de logiciels espions NSO Group. Predator gagne en importance à l’échelle mondiale en tant qu’alternative moins chère et moins réglementée. Les armes puissantes infiltrent les smartphones, précipitent leur contenu et les transforment en appareils d’écoute et d’enregistrement.

Ils ont été utilisés pour pirater les téléphones des employés du principal média d’El Salvador, El Faro, et les appareils de diplomates palestiniens de haut rang. Selon des courriels récemment divulgués, des logiciels espions ont également été déployés par le gouvernement mexicain pour compromettre les téléphones de journalistes et d’activistes.

Les forces de l’ordre et les services de renseignement affirment avoir besoin des logiciels espions pour garder un avantage sur les criminels et les terroristes, mais réglementer leur utilisation et s’assurer qu’ils ne sont pas utilisés contre des opposants politiques et des journalistes s’est avéré difficile, même en Europe, où les protections sont censées être fort. L’année dernière, l’administration Biden a mis Pegasus sur liste noire, interdisant aux entreprises américaines de faire affaire avec NSO, car, selon elle, l’entreprise avait agi “contrairement à la sécurité nationale ou aux intérêts de politique étrangère des États-Unis”.

Une grande partie de la situation en Grèce reste trouble. Les autorités ont qualifié l’utilisation de Predator d’illégale, mais pas sa vente. M. Mitsotakis n’a donné aucun détail sur le fonctionnement d’une interdiction des ventes de logiciels espions ou sur la manière dont cela affecterait l’utilisation des logiciels espions.