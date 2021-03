La Grèce secouée par un énorme tremblement de terre de magnitude 6,3 alors que les secousses se faisaient sentir à Athènes

Un puissant tremblement de terre a secoué la Grèce aujourd’hui, provoquant des tremblements dans la capitale Athènes.

Le séisme peu profond à 12 h 16, heure locale, avait une magnitude de 6,3, a déclaré le US Geological Service.

Elle a été suivie d’une réplique de magnitude 5,1 18 minutes plus tard.

Le Centre sismologique méditerranéen européen a évalué la magnitude du premier séisme à 6,2 et a déclaré qu’il avait frappé le centre de la Grèce à une profondeur de six miles.

Les tremblements de terre peu profonds sont généralement ressentis plus fortement et sont plus destructeurs, mais aucun dommage n’a été signalé à ce jour.

L’Institut géodynamique d’Athènes a déclaré que l’épicentre se trouvait à environ 12 miles au sud de la ville d’Elassona, dans le centre de la Grèce.

Les habitants de Larissa, à proximité, ont fui leurs maisons et ont couru dans les rues.

Des témoins ont déclaré que « les bâtiments tremblaient » et « la poussière montait », et une maison aurait « tremblé comme un bateau ».

Un responsable des pompiers d’Athènes, à plus de 150 miles de là, a déclaré qu’aucun dommage ou blessure n’avait été signalé à ce jour.

Mais il a ajouté: « Mes collègues l’ont ressenti, c’était fort. »

Le sismologue grec Vassilis Karathanasis a déclaré à la télévision d’État que le tremblement avait été ressenti à travers la Grèce.