LINDOS, Grèce – Dans un seul des villages insulaires scintillants de Grèce, tendu comme un bracelet au-dessus d’une baie de verre bleu, tout est silencieux, à l’exception du travail de redonner vie à l’endroit.

Les équipes de travail frottent les patios des restaurants, où les touristes pourraient bientôt avoir grillé des poulpes sous des guirlandes lumineuses. Un peintre blanchit les murs du village qui pourraient bientôt servir de toile de fond à tant de photos Instagram. Deux hommes rénovent les portes en bois d’un hôtel de charme, dont les suites – si tout va bien – pourraient bientôt se remplir de voyageurs, brûlés par le soleil, vin à la main, enfin en vacances.

«Les gens veulent voyager», a déclaré Michalis Melenos, 69 ans, propriétaire de l’hôtel. «Ils veulent que ça revienne.»

La Grèce est toujours sous verrouillage et fait face à une flambée de coronavirus, mais elle tente – plus ardemment que peut-être tout autre pays européen – de redémarrer les voyages internationaux et de se présenter comme la destination estivale qu’elle était avant la pandémie.

Déjà, il a levé les exigences de quarantaine pour les voyageurs en provenance d’une trentaine de pays, y compris tous les autres membres de l’Union européenne, Israël et les États-Unis. La porte pour les Américains s’est ouverte la semaine dernière, s’ils peuvent montrer qu’ils ont été vaccinés, récupérés du coronavirus ou ont eu un test PCR négatif.

En janvier, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a écrit à la commissaire européenne Ursula von der Leyen, affirmant qu’il était «impératif» pour l’UE de concevoir un certificat de santé et de vaccin numérique commun avant la saison estivale.

Les passeports de vaccins semblent maintenant être prêts à la fin du mois de juin, mais les responsables grecs disent que c’est trop tard.

«Nous aimerions dissocier notre ouverture de l’ouverture européenne», a déclaré le ministre grec du Tourisme, Harry Theoharis, qui, dans une interview, a qualifié la coopération de l’UE de «cruellement insuffisante».

L’intérêt de la Grèce est avant tout économique: la nation dépend du tourisme pour un cinquième de tous les emplois. Mais cela fait appel aux intérêts des voyageurs du monde entier – des gens qui ont passé un an enfermé à l’intérieur, étouffant leur envie de voyager et qui essaient maintenant de comprendre quand et avec quelle sécurité ils pourraient récupérer la joie de voyager. quelque part loin et beau.

«Je rêve de la Grèce en ce moment», a déclaré Dan Hammer, 72 ans, à Carlsbad, en Californie, à 10 fuseaux horaires.

Hammer est un visiteur habituel qui appelle Lindos, sur l’île de Rhodes, l’un des plus beaux endroits du monde. Il est arrivé pour la première fois en 1970, prévoyant de rester un jour, et est resté un mois à la place. Il était célibataire à l’époque, mais il revenait sans cesse – avec sa femme, puis avec sa fille, puis avec son petit-enfant – et il a mesuré le temps avec toutes les familiarités: les chèvres léchant l’eau dans la mare rocheuse, les matins sur la plage , la taverne servant des légumes et des poissons sauvages.

La pandémie l’a maintenu en place pendant près d’un an, a-t-il déclaré. Il n’est même pas allé au supermarché. Mais il est vacciné maintenant. Il est prêt à voyager à nouveau.

«Ce serait une joie», a déclaré Hammer. «Une joie absolue.»

EN HAUT GAUCHE: Les tourniquets de l’Acropole de Lindos restent ouverts, tandis que les visiteurs restent absents. EN HAUT À DROITE: Les tables sont enveloppées de plastique à l’extérieur d’un café fermé à Lindos. EN BAS À GAUCHE: Les rues de la ville historique de Lindos sont calmes. EN BAS À DROITE: Les fleurs printanières fleurissent à l’Acropole de Lindos. (Loulou d’Aki pour le Washington Post)

Du tourisme théorique à la réalité

Mais la réouverture est compliquée, aussi accueillante que puisse être la politique d’un pays. Les nouvelles variantes de coronavirus sont une préoccupation constante. Les compagnies aériennes ont réduit leurs itinéraires. Les voyageurs pourraient être contraints de se mettre en quarantaine après leur retour chez eux. Les touristes potentiels de Grande-Bretagne, bien que théoriquement accueillis en Grèce, sont pour l’instant interdits par leur propre gouvernement de voyager non essentiels à l’étranger.

Par-dessus tout, les gens peuvent être anxieux de partir en vacances dans une destination où le virus est moins contrôlé que chez eux.

À Lindos et ailleurs à Rhodes, les employés du tourisme ont noté que les Israéliens – bien qu’autorisés à venir – sont introuvables. En été, des centaines arrivent directement de Tel Aviv chaque jour. Mais maintenant, pourquoi le voudraient-ils? Israël a aplati la courbe; Les cas de la Grèce sont proches d’un niveau record. Israël a abandonné son exigence de masque; Les Grecs, entre-temps, sont en lock-out depuis six mois. Les restaurants sont fermés. Les déplacements entre les régions sont interdits. Un couvre-feu entre en vigueur à 21 h

« [The Israelis] ont déjà une vie normale », a déclaré Jolanda Kappa, qui travaille à l’agence de voyages Kapco à Rhodes. «Nous devons leur montrer que nous pouvons faire de même ici.»

Aussi faible que soit le flux entrant l’été dernier, les responsables grecs disent qu’ils l’ont bien géré et en toute sécurité, en utilisant un algorithme pour tester une fraction des personnes arrivant dans les aéroports et autres points d’entrée. Les responsables grecs estiment que cette année devrait être encore plus fluide, grâce aux vaccins et à l’amélioration des connaissances sur le virus.

GAUCHE: Les habitants marchent dans la vieille ville de Rhodes. DROITE: Jolanda Kappa de Kapco Travel fait partie de ceux qui essaient de ramener les touristes à Rhodes. (Loulou d’Aki pour le Washington Post)

Le pays espère pouvoir attirer environ 50% du flux pré-pandémique, alors que 34 millions de personnes se rendraient dans un an. Le pays ne retrouvera certainement pas cette année le volume autrefois énorme de navires de croisière et de mariages à destination. Mais il vise à dépasser 2020, lorsque le reste de l’Europe et le reste de l’Europe ont été essentiellement fermés aux non-Européens, lorsque le nombre de visiteurs a chuté de 80% et que de nombreux Américains ont été contraints d’annuler leurs voyages.

Mais il y a aussi des périls. La Grèce avait presque complètement supprimé le virus à l’entrée de la dernière saison touristique, mais cette fois-ci, le niveau de cas et de décès est plusieurs fois plus élevé. La variante la plus transmissible identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne a gagné en domination. Le gouvernement grec a annoncé son intention d’assouplir les restrictions à l’approche de la date officielle d’une large réouverture, le 14 mai. Mais étant donné le lien entre mobilité et infections, cela pourrait permettre au virus de se propager. Pour l’instant, seulement 16 pour cent de la population grecque a reçu au moins une dose de vaccin.

«Nous voulons tous aller quelque part. L’économie en a besoin. Mais ce serait tromper la population en général en pensant que cela ne comporte pas de risque », a déclaré Flemming Konradsen, directeur de l’école de santé mondiale à l’Université de Copenhague. «Si tout le monde est vacciné au-dessus de 16 ou 18 ans, aux deux extrémités, ceux qui viennent y vivre, bien sûr, vous réduisez ce risque. Mais cela n’arrivera pas. »

Un rappel de la façon dont des vacances peuvent être gâchées se trouve à une heure de voiture de Lindos, au centre de l’île, sur des routes sinueuses, devant des chèvres et des moutons, où un hôtel de type chalet suisse est niché dans une forêt de sapins. Il s’agit du site d’isolement désigné – un endroit pour les touristes dont le test est positif ou qui sont exposés à un cas positif. Le personnel de l’établissement portera des combinaisons de protection. Les clients seront confinés dans leurs chambres.

Les chambres ont de petits balcons, la plage et la mer presque indiscernables au loin.

EN HAUT GAUCHE: Un hôtel situé au centre de l’île peut être utilisé pour isoler les touristes dont le test de dépistage du coronavirus est positif à leur arrivée. EN HAUT DROIT: Le personnel portera des combinaisons de protection. Les clients seront confinés dans leurs chambres. EN BAS À GAUCHE: Une femme assise devant une bijouterie se prépare au retour des touristes. EN BAS À DROITE: De petits bateaux sont enchaînés dans un restaurant de plage fermé à Lindos. (Loulou d’Aki pour le Washington Post)

Une expérience de voyage pandémique

Sur l’île de Rhodes, qui accueille normalement 2 millions de touristes par an, personne ne sait encore quand les Israéliens pourraient arriver, ni les Britanniques, ni les Américains, ni même les Allemands, qui constituent généralement le plus grand groupe de visiteurs. Jusqu’à présent, les réservations ont été lentes. Les gens pouvaient faire des plans à la dernière minute, plus tard dans la saison. Mais pour l’instant, la plupart des hôtels n’ont pas encore rouvert.

«Je ne vois toujours pas l’avenir», a déclaré Tsambika Kalantzi, propriétaire d’une bijouterie, qui a déclaré qu’elle avait été aux prises avec des migraines et des yeux injectés de sang, ce que son médecin attribuait au stress.

La semaine dernière, il y avait au moins un groupe qui était arrivé: 187 touristes néerlandais, séjournant dans un seul hôtel en bord de mer – bien qu’ils n’aient pas été autorisés à mettre les pieds sur la plage. Ils s’étaient réunis dans un avion bondé. Ils avaient été testés deux fois auparavant. Ils ont été parrainés par une agence de voyage néerlandaise et autorisés par le gouvernement grec, pour ce qui équivalait à une expérience de tourisme ultra-sécurisé à mi-pandémie – un voyage à venir quelques jours avant que la Grèce n’abandonne les règles de quarantaine pour ses compatriotes européens. Les voyageurs étaient en vacances, mais ils n’avaient pas le droit de quitter leur hôtel cinq étoiles. Ils étaient dans une bulle de huit jours à 399 euros.

«Contribuer à la réouverture en toute sécurité du tourisme grec», avait déclaré l’hôtel, le Mitsis Grand, sur les réseaux sociaux. « L’été que vous méritez est ici. »

Dans toute l’île, les travailleurs du tourisme et les commerçants ont trouvé le voyage déroutant, voire contre-productif. Les Néerlandais mangeaient tous leurs repas au même endroit, dépensant tout leur argent au même endroit. Pourtant, ceux de Rhodes ont pris le voyage comme preuve d’au moins un aspect encourageant: les gens étaient désespérés de voyager à nouveau.

GAUCHE: Les portes de la vieille ville de Rhodes s’ouvrent sur la mer. À DROITE: Margje Beekenkamp, ​​une touriste néerlandaise, s’adresse aux journalistes du Washington Post depuis la bulle du Mitsis Grand Hotel. (Loulou d’Aki pour le Washington Post)

Lorsque l’agence de voyage néerlandaise Sunweb a annoncé le voyage, 25 000 personnes ont postulé en moins de 24 heures.

«Certaines personnes ont pleuré au téléphone» quand on leur a dit qu’elles avaient été sélectionnées, a déclaré Martine Langerak, une représentante de Sunweb qui accompagnait le groupe. Ils étaient tellement débordés, « ils ne pouvaient même pas épeler leurs noms. »

Sur demande, un après-midi de la semaine dernière, Langerak a amené l’un des voyageurs néerlandais à l’entrée fermée de l’hôtel pour une conversation avec des journalistes du Washington Post – à qui on a demandé de se tenir à 3 mètres, derrière leur propre porte. La voyageuse, Margje Beekenkamp, ​​a déclaré qu’elle avait toujours été une «amoureuse du soleil» – et qu’elle avait passé un an comme tout le monde: à l’intérieur, les événements de travail annulés, les appels Zoom, le stress familial. Elle avait demandé un voyage avec un ami. Maintenant, ils jouaient au tennis le jour et buvaient de l’ouzo la nuit.

« Nous avons en fait un match de double demain » avec des amis qu’ils s’étaient fait, a déclaré Beekenkamp.

Derrière elle, certains des voyageurs hollandais étaient sur le balcon de leur chambre – torse nu, boissons à la main. D’autres étaient à la piscine. Beekenkamp portait une robe d’été et des tongs. Tout le monde voulait se mettre en mode été, même si cela ne ressemblait guère à l’été. Il y avait du vent et 63 degrés.

À un moment donné, pendant que Beekenkamp parlait, c’était presque difficile à entendre.

L’arche de l’entrée de l’hôtel amplifiait le vent. La distance empirait les choses.

Beekenkamp, ​​portant un masque, éleva la voix.

« Vous ne pouvez pas le voir », dit-elle, « mais je souris d’une oreille à l’autre. »

Le village de Lindos reste presque vide. (Loulou d’Aki pour le Washington Post)

