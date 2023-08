La Grèce renforce ses forces de lutte contre les incendies pour lutter contre un incendie massif dans le nord-est du pays

ATHENES, Grèce — Les autorités grecques ont renforcé lundi leurs forces de lutte contre les incendies dans le nord-est du pays, où un énorme incendie de forêt meurtrier brûle depuis le 10e jour sans aucun signe d’atténuation.

L’incendie dans les régions d’Alexandroupolis et d’Evros, près de la frontière turque, a été imputé à 20 des 21 décès liés aux incendies de forêt en Grèce la semaine dernière.

Les pompiers ont indiqué que 474 pompiers, appuyés par 100 véhicules, sept avions et deux hélicoptères, luttaient contre les flammes. Les forces comprenaient des renforts de plusieurs pays européens.

Les autorités enquêtent sur les causes de l’incendie qui, la semaine dernière, a détruit de vastes étendues de forêt, incendié des habitations et déclenché l’évacuation de milliers de personnes. Les corps de 18 personnes ont été retrouvés mardi dernier dans une zone proche de la ville d’Alexandroupolis, tandis qu’un corps avait été retrouvé la veille dans une forêt de la région et un autre jeudi.

Il semblerait que les corps soient ceux de migrants qui ont récemment franchi la frontière voisine avec la Turquie. L’unité grecque d’identification des victimes de catastrophes a été activée pour identifier les restes. Un homme est également mort la semaine dernière dans un autre incendie dans le centre de la Grèce, apparemment alors qu’il tentait de sauver son bétail de la progression des flammes.

L’incendie de forêt a ravagé plus de 77 000 hectares (190 000 acres) de terres, a déclaré dimanche le service de gestion des urgences Copernicus de l’Union européenne, ce qui en fait l’un des incendies les plus importants jamais survenus dans un pays européen.

Copernicus est la composante d’observation de la Terre du programme spatial de l’UE et utilise l’imagerie satellitaire pour fournir des données cartographiques.

La situation lors d’un autre incendie majeur qui ravage depuis plusieurs jours le mont Parnitha, à la périphérie nord-ouest d’Athènes, semblait s’être considérablement améliorée lundi, même si elle n’était toujours pas officiellement sous contrôle. Les pompiers ont indiqué que 260 pompiers, appuyés par 77 véhicules, un avion et un hélicoptère, combattaient toujours les reprises de l’incendie qui avait brûlé des maisons et pénétré dans un parc national, l’un des derniers espaces verts à proximité de la capitale grecque.

La Grèce a été en proie à des dizaines d’incendies quotidiens au cours de la semaine dernière, alors que des vents violents et des conditions estivales chaudes et sèches se sont combinées pour attiser les flammes et entraver les efforts de lutte contre les incendies.

Dans tout le pays, les pompiers luttaient lundi contre 74 incendies de forêt, dont 27 se sont déclarés dans les 24 heures entre dimanche soir et lundi soir, ont indiqué les pompiers.

Un incendie criminel a été soupçonné dans certains des incendies, et plusieurs personnes ont été arrêtées.

La Grèce impose des réglementations de prévention des incendies de forêt, généralement de début mai à fin octobre, limitant les activités telles que le brûlage de végétation séchée et l’utilisation de barbecues extérieurs.

Vendredi, les pompiers avaient arrêté 163 personnes pour des accusations liées à des incendies depuis le début de la saison de prévention des incendies, a déclaré le porte-parole du gouvernement Pavlos Marinakis, dont 118 pour négligence et 24 pour incendie criminel délibéré. La police a procédé à 18 autres arrestations, a-t-il indiqué.

Les forces de lutte contre les incendies étant mises à rude épreuve, la Grèce a appelé à l’aide d’autres pays européens. L’Allemagne, la Suède, la Croatie et Chypre ont envoyé des avions, tandis que des dizaines de pompiers roumains, français, tchèques, bulgares, albanais, slovaques et serbes apportent leur aide sur le terrain.