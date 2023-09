La Grèce renforce ses forces de lutte contre les incendies alors qu’un incendie de forêt massif ravage le nord-est pour le 13e jour

ATHENES, Grèce (AP) — Les autorités grecques ont encore renforcé jeudi leurs forces de lutte contre les incendies dans le nord-est du pays, où un incendie massif s’est déclaré une fois de plus au cours de son 13e jour et a incité les autorités à alerter les habitants de la région pour qu’ils se tiennent prêts à une éventuelle évacuation.

Plus de 100 pompiers supplémentaires ont été déployés, portant le total à 582, appuyés par une flotte de 10 avions et sept hélicoptères venus de neuf pays européens, ont indiqué les pompiers grecs. L’incendie qui s’est déclaré le 19 août a décimé des habitations et de vastes étendues de forêt dans la région d’Alexandroupolis et d’Evros, près de la frontière avec la Turquie. Il a été imputé à 20 des 21 décès liés aux incendies de forêt en Grèce la semaine dernière.

Parmi ces décès, 18 seraient des migrants dont les corps ont été retrouvés ensemble dans une zone traversée par l’incendie. Les corps de deux autres victimes, qui seraient également des migrants, ont été retrouvés à différents jours ailleurs dans la zone plus large de l’incendie.

Plusieurs autres personnes, dont les deux membres d’équipage d’un avion de lutte contre les incendies, sont mortes à la suite d’incendies de forêt en Grèce jusqu’à présent cette année. Les législateurs ont observé une minute de silence au début d’un débat parlementaire sur les incendies et la réponse de l’État mercredi matin.

Défendant la réponse de son gouvernement aux incendies, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré que le changement climatique et une vague de chaleur prolongée suivie de vents très violents étaient en grande partie responsables des décès et des dégâts. L’opposition politique a critiqué les préparatifs du gouvernement pour la saison des incendies de forêt de cette année.

« Vous avez laissé le pays sans préparation et sans défense face à ce danger », a affirmé Sokratis Famellos, du principal parti d’opposition SYRIZA.

Mitsotakis a laissé entendre que les migrants étaient responsables du déclenchement de l’incendie de forêt dans le nord-est de la Grèce, tout en précisant qu’une enquête était toujours en cours.

« Les causes de l’incendie font l’objet d’une enquête. Il est presque certain que les causes étaient d’origine humaine. Et il est également presque certain que cet incendie s’est déclaré sur des routes souvent empruntées par les migrants illégaux entrés dans notre pays », a déclaré Mitsotakis.

« Nous ne savons pas s’il s’agit d’une négligence ou d’un acte délibéré », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre n’a fourni aucune preuve pour étayer ses affirmations, notant l’enquête en cours, et a déclaré qu’il ne ferait pas d’autres commentaires « pour le moment ».

La Grèce est l’une des voies d’entrée préférées dans l’Union européenne pour les personnes du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie fuyant les conflits et la pauvreté. Ceux qui traversent la frontière terrestre du pays avec la Turquie empruntent souvent les sentiers de montagne et de forêt pour échapper aux autorités et se diriger vers l’ouest, jusqu’à Thessalonique, la principale ville du nord du pays.

« S’il y a des coupables, nous veillerons à les localiser », a déclaré Mitsotakis. « Mais, je le répète, c’est le travail des autorités et uniquement des autorités. Les incidents de vigilance et les shérifs autoproclamés ne seront pas tolérés par ce gouvernement.

La semaine dernière, trois personnes – deux Grecs et un Albanais – ont été arrêtées dans le nord-est de la Grèce et inculpées d’une série de crimes pour avoir prétendument rassemblé 13 migrants et les avoir forcés à monter dans une remorque de voiture, les accusant, sans aucune preuve, d’avoir allumé le feu.

Plusieurs personnes, toutes grecques, ont été arrêtées au cours des deux dernières semaines, soupçonnées d’incendie criminel, pour avoir prétendument tenté délibérément de déclencher des incendies de forêt. Des dizaines d’arrestations ont également eu lieu depuis le début de la saison de prévention des incendies en mai pour avoir déclenché des incendies par négligence. .

Depuis le début des incendies d’Alexandroupolis et d’Evros, des ordres d’évacuation ont été émis pour des milliers de personnes dans les villages et depuis le principal hôpital de la ville d’Alexandroupolis, la grande majorité étant autorisée à rentrer une fois le danger passé.

Dans la nuit, les habitants de deux villages proches de la frontière avec la Turquie et à proximité d’une réserve faunique ont été mis en alerte en cas d’évacuation potentielle alors que l’un des fronts de feu éclatait.

L’incendie, qui brûle désormais profondément dans la forêt du parc national de Dadia, est le plus grand incendie de forêt enregistré dans l’Union européenne depuis que le Système européen d’information sur les incendies de forêt a commencé à tenir des registres en 2000.

La Grèce a été frappée par des centaines d’incendies de forêt cet été, avec des dizaines de nouveaux incendies chaque jour. La grande majorité s’éteint rapidement. Entre mardi et mercredi soir, les pompiers ont combattu 81 incendies, dont 47 s’étaient déclarés au cours de cette période de 24 heures, ont indiqué les pompiers.

Constatant que ses forces de lutte contre les incendies étaient mises à rude épreuve, la Grèce a fait appel à l’aide d’autres pays européens. Des centaines de pompiers de Roumanie, de France, de Bulgarie, de République tchèque, d’Albanie, de Slovaquie et de Serbie ont contribué à combattre les incendies, ainsi que 12 avions d’Allemagne, de Suède, de Croatie, de Chypre, de République tchèque, de France et d’Espagne.

Elena Becatoros, Associated Press