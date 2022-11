La Grèce recherche des dizaines de migrants dans une mer agitée après le naufrage d’un bateau

Les garde-côtes grecs ont déclaré qu’ils étaient engagés mardi dans deux opérations de sauvetage distinctes à la recherche de dizaines de migrants craignant de disparaître dans des vents violents.

Un porte-parole des garde-côtes a déclaré que près de 60 personnes étaient portées disparues près de l’île d’Eubée après que leur bateau a coulé dans des vents de plus de 60 kilomètres (37 miles) par heure.

“L’un de nos patrouilleurs de haute mer a secouru neuf hommes d’un îlot”, a-t-elle déclaré à l’AFP. “Ils ont dit qu’il y avait environ 68 personnes à bord.”

Une opération similaire était en cours près de l’île de Samos pour retrouver huit personnes portées disparues depuis lundi.

Quatre migrants secourus ont déclaré qu’il y avait 12 personnes à bord d’un canot qui s’est renversé.

La Grèce, l’Italie et l’Espagne sont des destinations pour les personnes fuyant l’Afrique et le Moyen-Orient à la recherche de sécurité et d’une vie meilleure dans l’Union européenne.

Les garde-côtes grecs ont déclaré avoir secouru environ 1 500 personnes au cours des huit premiers mois de l’année, contre moins de 600 l’an dernier.

Les responsables grecs affirment que les passeurs empruntent désormais souvent une route plus longue et plus périlleuse vers le sud, partant du Liban au lieu de la Turquie, pour contourner les patrouilles de l’UE dans la mer Égée, dans le but d’atteindre l’Italie.