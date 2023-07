La Grèce promet des dépenses de défense plus élevées et cherche une flotte de F-35

ATHÈNES, Grèce (AP) – Le gouvernement conservateur grec a promis jeudi soir de poursuivre un programme de modernisation de la défense de plusieurs milliards d’euros au cours de son deuxième mandat, visant à acquérir des avions de combat F-35 dans cinq ans.

« Notre priorité est de protéger le pays », a déclaré le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis au Parlement au début d’un débat pour approuver un nouveau gouvernement après que son parti conservateur Nouvelle Démocratie a remporté les élections générales le mois dernier.

Athènes acquiert 24 avions Rafale avancés de construction française et modernise 58 chasseurs F-16 de sa flotte vieillissante. Il souhaite ajouter 20 F-35 avec une option d’achat jusqu’à 28 autres à une date ultérieure – des demandes qui nécessitent toujours l’approbation finale des États-Unis.

La Grèce a des différends de longue date avec la Turquie, voisine et membre de l’OTAN, et modernise son armée après avoir émergé d’une grave crise financière en 2018. Elle dispose actuellement du budget de défense le plus important de l’alliance par rapport à la taille de son économie, à 3,54 % du produit intérieur brut en 2022, selon le rapport annuel de l’OTAN publié en mars. C’est l’un des sept membres qui dépensent au-dessus de la ligne directrice de 2 % de l’OTAN, avec les États-Unis, la Lituanie, la Pologne, le Royaume-Uni, l’Estonie et la Lettonie.

Mitsotakis a déclaré que les dépenses élevées pour la défense se poursuivraient malgré un dégel bienvenu des tensions avec la Turquie ces derniers mois. Il doit rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan la semaine prochaine en marge d’un sommet de l’Otan en Lituanie.

Concluant un débat de trois jours, le parlement grec organisera samedi un vote de confiance pour soutenir le nouveau gouvernement Mitsotakis.

The Associated Press