La Grèce prévoit d’accueillir les Britanniques vaccinés d’ici mai

CLes passeports ovides pourraient inclure des résultats de tests positifs dans le cadre de plans examinés par les ministres.

Michael Gove, qui dirigera l’examen du développement potentiel des certificats de statut Covid, étudiera des programmes similaires dans d’autres pays, dont Israël, qui a introduit un «laissez-passer vert» pour les citoyens vaccinés.

Le lancement par Israël d’un certificat Covid contenu dans une application, et son succès en vaccinant déjà la moitié de sa population, lui a permis d’ouvrir des synagogues, des gymnases et des hôtels à ceux qui ont été vaccinés.

Il a également accordé l’éligibilité au certificat à ceux qui se sont rétablis du virus et ne sont actuellement pas éligibles au vaccin. Ayant contracté Covid, ils bénéficieront de l’immunité.

« Michael se penchera sur les opérateurs internationaux, comme il l’a fait lorsqu’il examinait les réformes de l’éducation et étudiait les systèmes à Singapour et Shanghai », a déclaré une source. « Le schéma d’Israël est quelque chose que nous allons examiner et ce serait étrange si nous ne considérions pas les tests positifs comme un facteur. »