La Grèce pèse sur les réparations de l’Allemagne — RT World News

La question de l’indemnisation des crimes de la Seconde Guerre mondiale “reste ouverte” pour les Grecs, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du pays

La Grèce n’a pas abandonné la question des réparations allemandes pour les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale, a déclaré mercredi le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dendias.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue polonais Zbigniew Rau à Varsovie, Dendias a déclaré que “Pour le gouvernement grec et la société grecque, cette question reste ouverte.”

“Et sa résolution, qui est avant tout une question de principe, sera, je pense, bénéfique pour tous les pays concernés et pour l’UE en tant que telle”, a déclaré le ministre grec.

Dendias a soulevé la question des réparations à plusieurs reprises dans le passé. L’année dernière, à l’occasion du 77e anniversaire du massacre de Distomo, au cours duquel des membres de la Waffen-SS ont tué 228 hommes, femmes et enfants dans le village grec, il a déclaré que l’indemnisation allemande serait “constituent une apologie de facto des crimes des troupes d’occupation allemandes”.















Le ministre est également revenu sur le sujet lors de sa rencontre avec la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock en juillet. Elle a déclaré à l’époque que son pays considérait la question juridique comme close, mais a souligné que l’Allemagne se sentait toujours responsable de son passé nazi. Tout processus de réconciliation peut inclure des investissements dans les villes et villages touchés par l’occupation allemande et un soutien aux Juifs grecs, a expliqué le ministre allemand.

Sous l’occupation par l’Allemagne nazie, 300 000 ressortissants grecs ont été tués.

En 2019, une commission parlementaire grecque a estimé le coût des dommages causés par l’Allemagne nazie en Grèce pendant la Seconde Guerre mondiale à 289 milliards d’euros.

La Grèce a également affirmé que l’Allemagne lui devait encore des milliards en réparations de la Première Guerre mondiale.

La question des réparations allemandes est récemment revenue sur le devant de la scène en raison d’une décision du gouvernement polonais. Lundi, le ministre polonais des Affaires étrangères a signé une note officielle adressée à l’Allemagne, demandant officiellement plus de 1 200 milliards de dollars d’indemnisation pour les dommages et pertes matériels et autres que la Pologne prétend avoir subis aux mains de l’Allemagne nazie entre 1939 et 1945.