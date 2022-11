La Grèce ouvre une enquête sur les abus et les fraudes dans la célèbre association caritative Ark of the World

La Grèce a ouvert une enquête sur l’une des associations caritatives pour enfants les plus connues du pays après de nombreuses allégations d’abus et de mauvaise gestion financière, a déclaré dimanche à l’AFP une source du ministère de la Justice.

L’Arche du Monde, fondée par un prêtre charismatique, travaille avec des enfants défavorisés depuis au moins deux décennies à Athènes et dans plusieurs autres régions de Grèce.

Depuis la mi-novembre, les médias grecs diffusent des allégations de méfaits à l’encontre de l’association caritative d’anciens membres du personnel et d’anciens enfants dont elle s’occupe, leurs visages obscurcis et leurs voix déguisées.

Un jeune de 19 ans a déclaré à la police qu’il aurait été agressé sexuellement par un haut responsable d’une association caritative, selon les médias.

Un ancien membre du personnel a déclaré qu’il avait été licencié après s’être exprimé après qu’un collègue aurait battu trois garçons.

D’autres ont affirmé que les dirigeants d’organismes de bienfaisance exigeaient des dons monétaires au lieu de vêtements et de nourriture, et menaient une vie de luxe.

Le gouvernement a remplacé cette semaine l’ensemble du conseil d’administration de l’organisation et a installé une nouvelle direction.

L’organisme de bienfaisance prétendait avoir quelque 500 enfants à sa charge, mais la vice-ministre des Affaires sociales, Domna Michailidou, a déclaré dimanche au quotidien To Vima que le nombre réel était de 136.

“(Les enfants) sont en sécurité”, a déclaré vendredi le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis à Alpha TV, qualifiant l’affaire de “compliquée”.

“Nous sommes intéressés de voir ce qui s’est passé en ce qui concerne les finances. Parce que ce sont des installations qui ont géré de grosses sommes d’argent, principalement à partir de dons privés”, a déclaré Mitsotakis.

L’organisation à but non lucratif a reçu des millions d’euros et des dizaines de propriétés de donateurs privés sur plus de deux décennies, selon les médias.

Le fondateur de l’association, le père Antonios Papanikolaou, qui travaille depuis 1998 avec des enfants issus de familles grecques et migrantes défavorisées, a rejeté ces allégations.

“Ce n’est pas possible. Cela ne peut pas être arrivé. Je n’ai jamais fait de mal à un enfant”, a-t-il déclaré mercredi à Star TV.

Le chef de l’Église orthodoxe de Grèce, l’archevêque Ieronymos, a cherché à éloigner l’église du prêtre, affirmant que Papanikolaou était “seul responsable” de la gestion de l’association caritative et qu’il “n’avait jamais consenti” à coopérer avec les responsables de l’aide sociale de l’église.

En 2018, l’Arche du monde faisait partie des 50 personnes et organisations de 26 pays de l’UE à recevoir le prix annuel du citoyen européen, un prix récompensant les initiatives qui promeuvent l’intégration et la tolérance.

L’Arche avait également reçu de nombreux prix nationaux, notamment de l’Académie d’Athènes en 2008.