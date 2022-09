La Grèce « militarise » les îles de la mer Égée – médias

Les médias publics turcs ont diffusé des images de drones de véhicules militaires déployés par Athènes sur les îles de Lesbos et de Samos

La Grèce a “illégalement” a déployé des véhicules blindés dans les îles de la mer Égée, a rapporté dimanche l’agence publique turque Anadolu, citant des sources militaires.

L’affirmation était étayée par des images de drones, montrant prétendument les véhicules en train d’être déchargés d’un navire de débarquement grec.

Athènes a envoyé non spécifié « des véhicules militaires donnés par les États-Unis » vers les îles égéennes de Lesbos (connues en Turquie sous le nom de Midilli) et de Samos (Sisam), ont indiqué les sources. Chaque île aurait reçu respectivement 23 et 18 véhicules, livrés par lots au cours de la semaine dernière.

Des images de drones diffusées par les médias turcs montrent des véhicules militaires alignés dans une installation portuaire avec un navire de débarquement amarré à proximité et sa soute ouverte.

NOUVEAU: Des sources de sécurité turques affirment que la Grèce a déployé des véhicules blindés tactiques sur des îles à statut non militaire • 23 véhicules vers Lesbos, • 18 véhicules à Samos Des sources affirment que les véhicules blindés sont identiques à ceux déployés dans le port d’Alexandroupolis par l’armée américaine pic.twitter.com/E9aiRJbWOB — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) 25 septembre 2022

Le déploiement présumé est en violation du statut démilitarisé de l’île, ont affirmé les sources, accusant Athènes de ne faire aucun effort pour désamorcer les tensions entre les deux pays.

“Que la Grèce n’assiste même pas aux réunions malgré les invitations et fasse de telles provocations montrer qui augmente la tension, qui est inconciliable, agressif et illégal”, ont dit les sources.

Lire la suite La patience de la Turquie avec la Grèce “s’épuise” selon Erdogan

La supposée démilitarisation des îles a cependant longtemps été contestée par Athènes et Ankara. Alors que les îles ont été placées sous démilitarisation par le traité de Lausanne en 1923, la Grèce était toujours autorisée à maintenir une garnison recrutée parmi les habitants et une force de police.

Les tensions entre la Turquie et la Grèce, deux alliés de l’OTAN avec une longue histoire d’inimitié mutuelle, ont monté en flèche depuis fin août. À cette époque, Ankara accusait Athènes de verrouiller ses défenses aériennes S-300 de fabrication russe sur les avions militaires turcs survolant les eaux neutres. La Grèce a rejeté les allégations, des sources militaires ayant déclaré aux médias locaux que les défenses aériennes n’avaient pas été activées le jour du prétendu incident.

Au début de ce mois, le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé la Grèce de “occupant” les îles de la mer Égée ont averti le pays qu’il pourrait finir par payer un « prix élevé ». Athènes a rejeté à plusieurs reprises les tentatives de remise en cause de sa souveraineté sur les îles.