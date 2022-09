La Grèce met en garde ses alliés contre le danger de conflit avec la Turquie au milieu des tensions

ATHÈNES, Grèce (AP) – Le gouvernement grec a écrit aux partenaires de l’OTAN et de l’Union européenne du pays et au chef des Nations Unies, leur demandant de condamner formellement les propos de plus en plus agressifs des responsables de la Turquie voisine et suggérant que les tensions bilatérales actuelles pourraient dégénérer en un deuxième conflit ouvert sur le sol européen.

Dans les lettres, dont des copies ont été vues mercredi par l’Associated Press, le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dendias a déclaré que le comportement du rival régional historique de son pays – et allié de l’OTAN – devrait être censuré par les trois organes.

“En ne le faisant pas à temps ou en sous-estimant la gravité de l’affaire, nous risquons d’assister à nouveau à une situation similaire à celle qui se déroule actuellement dans une autre partie de notre continent”, a-t-il écrit, faisant allusion à la guerre en Ukraine. “C’est quelque chose qu’aucun d’entre nous ne souhaiterait vraiment voir.”

Les lettres datées de lundi et mardi arrivent à un point bas dans les relations entre les deux voisins, qui sont séparés par une inimitié séculaire et des conflits contemporains, notamment les frontières de la mer Égée et l’immigration. La Grèce et la Turquie ont frôlé la guerre à trois reprises au cours du dernier demi-siècle.

Mardi, le président turc a réitéré une menace d’invasion à peine voilée faite au cours du week-end. Athènes a répondu qu’elle était prête à défendre sa souveraineté.

Dans les lettres adressées au secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, au chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, et au chef de l’ONU, Antonio Guterres, Athènes a cité les références d’Erdogan à “l’occupation” grecque des îles de la mer Égée qui font partie de la Grèce depuis des décennies, et au peuple grec comme “vil.”

“Les dirigeants turcs ont apparemment choisi de présenter une future agression comme déjà préparée et, plus important encore, comme une action justifiée”, a-t-il déclaré. « À moins d’être vue dans ses dimensions réelles et traitée correctement par la communauté internationale, cette attitude turque risque de déstabiliser notre région au sens large et d’entraîner des conséquences dont la gravité est difficile à évaluer.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mardi que la Turquie pourrait “venir soudainement une nuit” en réponse aux menaces grecques perçues, suggérant qu’une attaque turque ne peut être exclue.

Ankara affirme que la Grèce viole les accords internationaux en maintenant une présence militaire sur les îles proches de la côte égéenne de la Turquie. Il a également accusé les défenses aériennes grecques de se verrouiller sur les avions de combat turcs lors des exercices de l’OTAN au-dessus de la Méditerranée orientale.

La Grèce dit qu’elle doit défendre ses îles orientales – y compris les points chauds touristiques de Rhodes et de Kos, qui sont beaucoup plus proches de la Turquie que du continent grec – contre son voisin plus grand et militairement plus fort.

Dendias a accusé mardi la Turquie d’avoir commis 6 100 violations de l’espace aérien grec cette année, dont 157 survols du territoire grec.

La Grèce brouille presque quotidiennement des avions de combat pour identifier et intercepter des avions militaires turcs et des combats aériens simulés éclatent souvent, qui ont fait plusieurs morts au cours des dernières décennies.

“L’attitude turque est un facteur déstabilisant pour l’unité et la cohésion de l’OTAN, affaiblissant le flanc sud de l’alliance en un moment de crise”, a écrit Dendias à Stoltenberg.

La Grèce et la Turquie feront face à des élections cruciales l’année prochaine.

Nicholas Paphitis, Associated Press