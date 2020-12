C’est un criminel reconnu coupable, reconnu coupable par un tribunal grec en octobre et condamné à 13 ans de prison pour son rôle dans la mise en place et la direction du violent parti néo-fasciste Golden Dawn, que le tribunal a jugé être une organisation criminelle.

Pourtant, pour le moment, M. Lagos, un homme carré, aux larges épaules, aux cheveux rasés et à la barbe, vit à Bruxelles, à l’abri de l’extradition en tant que membre élu de la législature de l’Union européenne. La Grèce a demandé au Parlement européen de lever son immunité, afin que les autorités belges puissent l’arrêter et le renvoyer pour purger sa peine, mais le processus a été embourbé dans la bureaucratie et la politique et retardé par la pandémie de coronavirus.

Dans une affaire judiciaire qui a duré cinq ans et a attiré l’attention du monde entier, les dirigeants et les membres de Golden Dawn ont formé et dirigé une foule criminelle, détruisant des biens, intimidant les gens, attaquant des organisations de gauche et des migrants et assassinant un musicien antifasciste. Soixante-huit de ses adhérents ont été condamnés.

M. Lagos fait appel du verdict, et il a fait valoir dans un courrier électronique au New York Times que son immunité parlementaire ne devrait pas être levée pendant que ce processus, qui pourrait prendre des années, est en cours.

Il a soutenu que le procès était une imposture et un exercice de persécution politique. Il a ajouté qu’il était en pourparlers avec un «pays européen qui est prêt à m’accorder l’asile politique», bien qu’il n’ait pas nommé le pays.

L’Aube dorée a pris de l’importance il y a dix ans, accusant l’Union européenne, les élites et les immigrants, en particulier les musulmans, des maux du pays alors qu’une crise financière calamiteuse a frappé la Grèce. Auparavant, un groupe marginal ultranationaliste qui n’avait jamais occupé un siège au Parlement grec, il a remporté 21 des 300 sièges aux élections de mai 2012, dont un remporté par M. Lagos.