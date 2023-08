La Grèce lance une opération de sauvetage pour un bateau de migrants surpeuplé ancré au large d’une île isolée et inhabitée

Les garde-côtes grecs organisaient mardi une opération de sauvetage pour des dizaines de personnes entassées sur un voilier ancré au large d’une île inhabitée éloignée de la partie continentale du pays, ont annoncé les autorités.

Un navire privé avait repéré le voilier au large de la petite île de Falconera, ont indiqué des responsables. L’île est située entre Milos et le Péloponnèse dans une zone connue pour ses courants forts et sa mer agitée. Une cinquantaine de personnes auraient été à bord. Un hélicoptère des garde-côtes était déjà sur place, tandis que quatre navires des garde-côtes se dirigeaient vers l’île.

Séparément mardi, 19 personnes ont été récupérées d’un canot qui avait perdu la direction au nord-est de l’île de Samos, dans l’est de la mer Égée.

DES NAVIRES DE SAUVETAGE RECHERCHENT DES CENTAINES DE MIGRANTS AU LARGE DE LA GRÈCE APRÈS UN NAUFRAGE

En juin, un chalutier battu passant clandestinement jusqu’à 750 personnes de la Libye vers l’Italie a coulé au sud-ouest de la Grèce dans l’une des pires catastrophes migratoires méditerranéennes depuis des années. Seules 104 personnes ont survécu, tandis que les autorités grecques ont été critiquées pour ne pas être intervenues à temps.

La Grèce a signalé une augmentation du nombre de personnes arrivant dans le pays par voie maritime ces dernières semaines. Pendant des décennies, le pays a été sur l’une des routes migratoires privilégiées vers l’Union européenne pour les personnes fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Ses îles orientales proches de la Turquie ont longtemps été un point d’entrée majeur, mais des politiques de dissuasion plus strictes ces dernières années ont réduit les arrivées.

Mais la Grèce a fait l’objet de vives critiques sur ce que les organisations de défense des droits ont qualifié de pratique systématique consistant à procéder illégalement et clandestinement à des expulsions sommaires d’arrivées récentes vers la Turquie sans leur permettre de demander l’asile. Le gouvernement nie vigoureusement procéder à de telles expulsions.