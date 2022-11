La Grèce invitée à approfondir son enquête sur le scandale de la surveillance téléphonique

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Une commission parlementaire européenne enquêtant sur l’utilisation de logiciels espions dans le bloc des 27 pays a exhorté vendredi les responsables grecs à faire plus pour faire la lumière sur un scandale de surveillance téléphonique qui visait des politiciens et des journalistes de l’opposition.

“Nous avons beaucoup appris, mais nous pensons toujours que beaucoup de nos questions restent sans réponse”, a déclaré le président de la commission, Jeroen Lenaers, après une visite d’information en Grèce et à Chypre, membre de l’Union européenne.

Et le rapporteur du comité, Sophie in ‘t Veld, a déclaré qu’aucune preuve définitive n’a émergé sur qui a installé et utilisé le logiciel espion Predator sur les téléphones des victimes grecques, et pourquoi, “tout pointe dans la direction des gens dans les cercles gouvernementaux”.

Le scandale, qui a secoué le gouvernement grec de centre-droit cette année, était centré sur la mise sur écoute du téléphone du chef du parti d’opposition Nikos Androulakis par les services secrets de l’EYP. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a déclaré qu’il n’était pas au courant de l’opération, qui, selon lui, était légale – pour des raisons de sécurité nationale – mais erronée. Le chef d’EYP et un proche collaborateur de Mitsotakis ont démissionné.

Outre l’EYP, Androulakis, chef du parti de gauche PASOK – le troisième parti de Grèce – a été ciblé séparément par le logiciel espion Predator, tout comme un autre député de l’opposition et trois journalistes. Le gouvernement dément utiliser Predator, qui permet de surveiller les appels, les messages, les photos ou les vidéos sur un téléphone.

Le mois dernier, une commission parlementaire grecque a enquêté sur la surveillance d’Androulakis, mais ses conclusions générales restent secrètes.

Lenaers, un législateur européen néerlandais, a déclaré que l’enquête du parlement grec “(n’a révélé) que peu de faits et n’a pas entendu tous les témoins pertinents”.

“Le rapport final du comité devrait être rendu public”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

In ‘t Veld a déclaré que son comité n’avait pas trouvé de preuve définitive de qui utilisait Predator et pourquoi.

“Et nous ne trouverons pas cette preuve tant que les autorités ne seront pas disposées à partager des informations officielles avec nous”, a-t-elle déclaré, mais a ajouté : “Tout pointe dans la direction des gens dans les cercles gouvernementaux”.

In ‘t Veld a également accusé les autorités grecques d’avoir fait peu d’efforts pour enquêter sur l’utilisation du logiciel espion.

“Au contraire, la plupart des informations pertinentes ont été classifiées”, a-t-elle déclaré. “Cette question doit être clarifiée de toute urgence et pleinement avant” les prochaines élections législatives grecques à la mi-2023.

Elle a également exhorté Athènes à demander l’aide de l’agence de police européenne Europol dans l’enquête “pour au moins obtenir des preuves”.

En Europe, les cyberdétectives ont trouvé des traces de logiciels espions tels que Predator, ou le plus connu Pegasus, en Grèce, en Pologne, en Hongrie et en Espagne.

“Je pense qu’il est prudent de dire que la situation en Grèce n’est pas comparable à celle de la Hongrie et de la Pologne”, a déclaré Lenaers. Il a déclaré qu’en Pologne, où l’utilisation de Pegasus a été retracée, “nous constatons définitivement une absence totale de tout type de freins et contrepoids”.

“Ce n’est pas le cas pour le moment en Grèce, mais (…) il y a des questions urgentes (qui) nécessitent des éclaircissements et des enquêtes approfondies doivent être menées”, a-t-il déclaré.

Développé par le groupe israélien NSO, Pegasus peut pirater les téléphones portables et extraire des messages texte, des mots de passe, des emplacements et des enregistrements de microphone et de caméra. Il est commercialisé comme un outil contre le crime, mais de nombreux cas ont été découverts de pays l’utilisant contre des dissidents, des journalistes et des opposants politiques.