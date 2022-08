La Grèce inculpe 5 personnes pour le trafic maritime de 96 migrants vers l’Italie

ATHÈNES, Grèce – Cinq personnes ont été arrêtées mardi sur une île grecque et accusées d’avoir tenté de faire passer près d’une centaine de migrants en Europe sur un navire dangereux la semaine dernière, en utilisant ce qui semble être une nouvelle route maritime directe du Liban en crise vers l’Italie.

Il s’agissait du deuxième incident de ce type en un mois environ impliquant un bateau quittant le Liban. La route maritime la plus courante pour les demandeurs d’asile du Moyen-Orient et d’Afrique à la recherche d’une vie meilleure en Europe va de la Turquie à la Grèce ou à l’Italie. Mais il est devenu moins utilisé dans un contexte de vigilance accrue des agences frontalières grecques et de l’Union européenne.