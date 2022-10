La Grèce frappée par un séisme de magnitude 5,1 ressenti à 70 miles de distance

La GRÈCE a été secouée par un séisme de magnitude 5,1 qui a frappé aux premières heures de dimanche matin.

Le séisme a frappé le golfe de Corinthe, dans le centre du pays, il n’y a pas eu de rapports immédiats de dégâts ou de blessés, ont indiqué les autorités.

Le Centre sismologique euro-méditerranéen (EMSC) – qui a révisé à la baisse une lecture initiale de magnitude 5,7 – a déclaré que le séisme avait frappé à 5,1 miles sous la surface dans le golfe séparant la Grèce continentale de la péninsule du Péloponnèse.

Il a frappé à 10 milles de la ville d’Itea.

Les tremblements de terre peu profonds sont ressentis plus fortement que les plus profonds car ils sont plus proches de la surface.

La secousse, qui s’est produite juste après 1 h du matin, heure locale, a été ressentie jusqu’à Athènes, la capitale, à quelque 71 kilomètres.

La Grèce a été frappée par un énorme tremblement de terre de magnitude 6,0 en octobre de l’année dernière, les secousses se faisant sentir jusqu’en Égypte et en Syrie.

L’épicentre se trouvait à 93 miles au sud-est de l’île grecque de Karpathos, a indiqué l’US Geological Survey (USGS).

Ce tremblement de terre a également été ressenti dans la partie orientale de la Crète après l’énorme tremblement de terre du mois précédent qui a détruit une église alors que trois constructeurs étaient à l’intérieur, tuant un nouveau grand-père.

Au moins 24 personnes ont été blessées alors que jusqu’à 1 000 maisons sur la plus grande île de Grèce ont été endommagées par le séisme de magnitude 6,0.