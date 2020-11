La Grèce fait confiance à l’enseignement en ligne

ATHÈNES, Grèce (AP) – Il ne reste que 10 minutes pour raconter une histoire en utilisant des objets éparpillés sur la table de préparation: des feuilles et des fougères de la cour d’école, des bouts de papier de couleur découpés en ciseaux, un bâton de colle et deux marionnettes à main – un écureuil à longue queue et un hérisson bleu.

Lorsque la classe commence, deux professeurs mettent des voix de jeu rauques et laissent les marionnettes, Jo le hérisson et Joo l’écureuil, saluer leurs élèves du préscolaire – sauf que les bureaux devant eux sont tous vides.

Alors que les gouvernements européens doublent les restrictions, la Grèce a franchi une étape supplémentaire en transférant tous les frais de scolarité scolaires et universitaires dans des salles de classe éloignées pour faire face à une augmentation alarmante des infections au COVID-19.

Jo et Joo, planant au-dessus d’une caméra d’ordinateur portable, se mettent en musique et accueillent les enfants de 4 ans tels qu’ils apparaissent à l’écran: “Bonjour Marios!” … “Oh Theodora, vous avez déjà le sapin de Noël.” Finissant les phrases de l’autre: «Il y a ce virus qui a fermé toutes les écoles. Mais nous pouvons continuer à jouer et à apprendre de nouvelles choses.

Dans le cadre d’un verrouillage avant Noël, la scolarité ici se déroule en direct en ligne avec des enseignants assis dans des salles de classe fermées ou diffusées à la télévision d’État. La fermeture s’est étendue à tous les niveaux scolaires le 16 novembre.

«Nous essayons de garder tout le monde en contact, les enfants avec leurs professeurs et les enfants les uns avec les autres», explique Ioanna Kabouri, directrice de l’école maternelle de la région mixte de Halandri, au nord d’Athènes.

«Les gens ne peuvent pas sortir, alors nous utilisons des matériaux que les enfants peuvent trouver dans la maison ou à proximité, comme faire des choses comme des collages avec des feuilles.»

La priorité de la plupart des gouvernements de l’Union européenne a été de maintenir les écoles en activité pendant l’hiver, en utilisant généralement du matériel en ligne uniquement pour les collégiens ou pour aider à réduire la surpopulation.

Mais les responsables politiques grecs affirment que la fermeture réduit les déplacements quotidiens d’environ 2,3 millions de personnes – enfants, enseignants, parents – sur une population de 10,7 millions d’habitants, ce qui constitue une pause vitale pour le système de santé débordé par l’État.

La pandémie a durement frappé la Grèce ces dernières semaines pour la première fois, après un verrouillage réussi au printemps.

Les niveaux d’infection quotidiens en novembre sont jusqu’à 30 fois plus élevés que le pic précédent enregistré en avril, sur la base de données de moyenne mobile. Le taux de mortalité est actuellement environ 15 fois plus élevé.

«Rien ne peut remplacer l’enseignement en face à face dans une salle de classe. … Mais la pandémie ne peut pas arrêter l’éducation. Nous avons donc tous le devoir, l’État et la communauté éducative, de veiller à ce que le processus d’éducation se poursuive le plus harmonieusement possible », a déclaré le ministre de l’Éducation Niki Kerameus à l’AP.

Le passage à l’apprentissage en ligne dans un pays en retard par rapport à la moyenne de l’UE dans l’utilisation des services en ligne n’a pas été sans problèmes.

Une plate-forme en ligne utilisée pour les leçons en direct a subi des plantages au début et certains ménages avec plus d’un enfant ont signalé des problèmes de bande passante ou ne disposaient pas du nombre nécessaire d’appareils en réseau. Laissés sans surveillance, certains enfants ont rejoint des groupes de discussion pour coordonner des farces sur les enseignants.

Kerameus a déclaré que le programme avait réussi dans son objectif de garder les enfants engagés dans leurs écoles pendant le verrouillage et de suivre le programme.

«J’ai toujours dit que les écoles seront les dernières à fermer lors d’un verrouillage et les premières à rouvrir», a-t-elle déclaré, visitant une salle de classe d’une école, convertie en studio pour enregistrer les leçons. Elle a remercié les enseignants qui se sont portés volontaires pour aller à la télévision nationale.

La professeure de mathématiques Rania Koukli dirige une chaîne éducative YouTube avec son mari et a été choisie par un conseil scolaire public pour présenter des cours de niveau élémentaire.

Les professeurs de télévision, a-t-elle dit, étaient amusés que les cotes d’écoute d’une chaîne de télévision publique rarement regardée aient grimpé en flèche pour rivaliser avec des talk-shows populaires et des événements sportifs en direct.

«Parfois, les enfants me reconnaissent en dehors de l’école. «Vous êtes ce professeur», diront-ils.

Avec des émetteurs de micro attachés à sa ceinture et devant les lumières du studio et un demi-cercle de rideaux acoustiques noirs, Koukli dit qu’elle aime le défi.

«J’imagine juste que je suis dans une classe remplie d’enfants et qu’ils sont prêts à poser des questions. Il n’y a personne là-bas, mais c’est ce que je garde dans ma tête », dit-elle.

«Je pense que ce type d’apprentissage à distance est là pour rester. Cela ne remplace pas la salle de classe, mais c’est utile. Lorsque les enfants reviendront à l’école, nous saurons à quel point nous avons fait un bon travail.

