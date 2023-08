La Grèce exige la restitution des antiquités après les vols du British Museum — RT World News

Un employé du musée aurait volé plus de 2 000 objets de valeur sur plusieurs années et aurait mis la plupart d’entre eux aux enchères sur eBay.

La Grèce a renouvelé ses appels au Royaume-Uni pour qu’il restitue les emblématiques marbres du Parthénon qui ont été retirés d’Athènes au XIXe siècle après qu’il a été révélé la semaine dernière que le British Museum avait licencié un employé pour avoir prétendument volé plus de 2 000 pièces de valeur et les avoir vendues.

« Nous voulons dire au British Museum qu’il ne peut plus dire que le patrimoine culturel grec est mieux protégé au British Museum. » qu’en Grèce, a déclaré mercredi à la BBC Despina Koutsoumba, directrice de l’Association des archéologues grecs.

La ministre de la Culture, Lina Mendoni, a reconnu que le vol «renforce la demande permanente et juste de notre pays pour le retour définitif et la réunification» des sculptures, également connues sous le nom de marbres d’Elgin, du nom du britannique Lord Elgin qui les a retirées de l’Acropole.















Tim Loughton, président du groupe parlementaire du British Museum, s’est hérissé de ce qu’il a appelé le «opportunisme flagrant» des Grecs. « Il est incroyablement rare que des choses disparaissent« , a-t-il déclaré à la BBC, arguant que les vols n’étaient pas « le braquage de la Joconde.»

Le musée a admis la semaine dernière qu’un nombre indéterminé d’objets avaient disparu, volés ou endommagés et a licencié Peter Higgs, conservateur principal et expert en artefacts grecs avec 30 ans d’expérience. Il serait en train d’engager des poursuites judiciaires.

La police enquête apparemment sur ces vols depuis le début de l’année, mais n’a procédé à aucune arrestation. Le marchand d’art Ittai Gradel a averti le British Museum en 2021 qu’il avait acheté en ligne plusieurs objets qu’il avait reconnus dans le catalogue de l’institution – pour que ses inquiétudes soient balayées par son directeur adjoint Jonathan Williams, qui a insisté sur le fait qu’il y avait «aucune suggestion d’acte répréhensible« , affirmant le »la collection était protégée.”

Gradel aurait acheté environ 70 antiquités sur eBay à partir de 2014 et les aurait revendues pour des montants beaucoup plus élevés avant d’avertir le musée, de restituer certains objets et d’envoyer des enquêteurs à la recherche de ses acheteurs. Il a demandé le licenciement de Williams et du directeur du musée Hartwig Fischer.

Fischer, qui a annoncé sa démission le mois dernier, a affirmé que Gradel n’avait pas été très ouvert au sujet de ses achats, expliquant que ce n’était qu’après que le musée avait commencé un audit complet de sa collection, un an après l’avertissement du marchand, que le personnel s’était rendu compte qu’il y avait un problème.

Le musée n’a toujours pas révélé l’ampleur des pertes, mais les médias suggèrent que jusqu’à 2 000 objets sont portés disparus, valant potentiellement des millions.

Fischer a fait la une des journaux en 2019 en déclarant que le retrait des marbres d’Athènes par Elgin était un «acte créatif» et qu’ils ne seraient pas restitués. La Grèce se bat depuis longtemps devant les tribunaux pour récupérer ces objets inestimables.