Le gouvernement grec a accusé mardi la Turquie d’encourager la migration somalienne par le biais d’offres de visas, exhortant Ankara à mettre un terme aux arrivées «coordonnées» de migrants illégaux en Europe.

Plus de la moitié des 214 migrants qui ont traversé la Turquie vers l’île grecque de Lesbos depuis le 1er novembre venaient de Somalie, a déclaré à la presse le ministre grec des migrations Notis Mitarachi. Actuellement, il y a entre 2000 et 3000 migrants sur la côte ouest de la Turquie, a-t-il déclaré.

Les Somaliens ont obtenu des visas d’étudiant ou de soins de santé pour la Turquie, où des gangs criminels les ont aidés à entrer en Grèce, a déclaré Mitarachi. «Ces personnes arrivent essentiellement légalement en Turquie, dans le but exprès de trafic illégal en Europe.»

Le problème ne concerne pas la géopolitique, mais le trafic illégal de personnes vers l’Union européenne, a noté le ministre. «Nous demandons simplement à la Turquie de respecter son obligation en nous aidant à gérer de manière proactive et à limiter la migration illégale.»

Après l’arrivée de centaines de milliers de migrants et de réfugiés en Europe en 2015 et 2016, l’UE et Ankara ont conclu un accord pour limiter l’afflux. Cependant, ils se sont à plusieurs reprises accusés de ne pas respecter leurs engagements respectifs dans le cadre de l’accord.

En février et mars de cette année, la police grecque a affronté des migrants à la frontière avec la Turquie et Athènes a accusé Ankara d’ouvrir ses portes pour faire pression sur l’UE.

Mitarachi a dit que son ministère a « Information confirmée » que les organisations non gouvernementales ont aidé les demandeurs d’asile somaliens à se rendre en Turquie et à organiser leur passage vers la Grèce via les réseaux de trafic de migrants.

Le ministre a également affirmé que les garde-côtes turcs étaient responsables de la mort de deux femmes la semaine dernière, après avoir prétendument forcé leur bateau – qui envoyait des signaux de détresse – dans les eaux grecques.

La Turquie, quant à elle, a déclaré mardi qu’elle avait sauvé au moins 69 personnes dont les bateaux avaient été repoussés par les garde-côtes grecs dans les eaux turques de la mer Égée.

