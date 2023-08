La Grèce est aux prises avec « le plus grand incendie de forêt jamais enregistré en Europe » et il est « toujours hors de contrôle »

La Grèce lutte contre « le plus grand incendie de forêt jamais enregistré » dans l’Union européenne, ce qui a incité l’Union européenne à mobiliser près de la moitié de ses forces aériennes de lutte contre les incendies pour aider à y faire face, a déclaré mardi un porte-parole de la Commission européenne. Onze avions et un hélicoptère de la flotte européenne ont été envoyés pour aider la Grèce à lutter contre l’incendie qui fait rage dans le parc national de Dadia, ainsi que 407 pompiers, a déclaré le porte-parole de l’UE Balazs Ujvari.

Les pompiers grecs ont déclaré à l’agence de presse AFP que « l’incendie est toujours hors de contrôle» dans la réserve naturelle, sanctuaire majeur pour les rapaces. Il fait rage sur un front de près de six milles.

Un véhicule des pompiers traverse une forêt brûlée à la suite d’un incendie de forêt dans le parc national de Dadia, Alexandroupolis, Grèce, le mardi 29 août 2023. Avec plus de 72 000 hectares brûlés, l’incendie de forêt d’Alexandroupolis à Evros est le plus important jamais enregistré en l’UE. Bloomberg via Getty Images

L’UE a actuellement accès à une flotte collective de 28 avions – 24 avions largeurs d’eau et quatre hélicoptères – fournis par les pays membres pour aider à lutter contre les incendies dans le bloc et dans les pays voisins. Elle travaille à la création d’une escadre aérienne autonome de 12 avions, financée par l’UE, qui sera entièrement en place d’ici 2030.

« Nous savons que les incendies deviennent de plus en plus graves », a noté Ujvari. « Si vous regardez les chiffres de ces dernières années, nous constatons des tendances qui ne sont pas nécessairement favorables, ce qui nécessite bien sûr davantage de capacités au niveau des États membres. »

La Grèce a été ravagée par de nombreux incendies cet été que le gouvernement attribue au changement climatique.

Le déploiement aérien de l’UE « souligne notre engagement en faveur d’une action collective rapide et efficace en temps de crise », a déclaré le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic.

Les pompiers grecs ont arrêté samedi deux hommes accusés d’avoir délibérément allumé des incendies, tandis que des centaines de pompiers lutté contre des incendies de forêt qui ont tué au moins 21 personnes la semaine dernière.

Les efforts pour éteindre les incendies de forêt se poursuivent alors que les civils sont évacués des villes d’Avra, Atarni et Plaka près d’Evros, en Grèce, le 26 août 2023. Ayhan Mehmet/Agence Anadolu/Getty

Un homme a été arrêté sur l’île d’Eubée et accusé d’avoir incendié de l’herbe séchée. Les pompiers ont déclaré que l’homme avait avoué avoir allumé quatre autres incendies dans la région en juillet et août.

Jeudi de la semaine dernière, la police a arrêté un homme de 45 ans soupçonné d’incendie criminel pour avoir prétendument allumé au moins trois incendies dans la région d’Avlona. Une perquisition à son domicile a révélé du petit bois, un pistolet torche et des aiguilles de pin, a indiqué la police.

La Grèce a été en proie à des dizaines d’incendies quotidiens au cours de la semaine dernière, alors que des vents violents et des conditions estivales chaudes et sèches se sont combinées pour attiser les flammes et entraver les efforts de lutte contre les incendies.



La chaleur extrême et les incendies de forêt liés au changement climatique provoquent le chaos dans le sud de l’Europe et au-delà 01:35

Les pompiers ont combattu 111 incendies vendredi, dont 59 qui se sont déclarés dans les 24 heures entre jeudi et vendredi soir, ont indiqué les pompiers.

Même si la plupart des nouveaux incendies ont été maîtrisés dès le début, certains se sont transformés en incendies massifs qui ont consumé des maisons et de vastes étendues de forêt.

La Grèce impose des réglementations sur la prévention des incendies de forêt, généralement de début mai à fin octobre, limiter les activités telles que le brûlage de végétation séchée et l’utilisation de barbecues extérieurs.