La Grèce envoie sa marine, ses garde-côtes et ses navires civils pour secourir des dizaines de migrants au large de la côte sud

Une opération de sauvetage est en cours pour aider des dizaines de migrants sur un voilier signalé en difficulté au large de la côte sud de la Grèce, ont annoncé vendredi les autorités, dans un contexte d’augmentation de la migration vers le pays méditerranéen.

Quatre navires civils ont reçu l’ordre de fournir une assistance tandis que trois bateaux des garde-côtes et un navire de la marine ont été envoyés dans la zone, au sud-ouest de la région du Péloponnèse. Un hélicoptère de la marine aidait à coordonner l’effort.

Les garde-côtes ont déclaré que le bateau des migrants ne laissait pas entrer l’eau ou autrement en danger, comme cela avait été initialement signalé, et que le nombre de personnes à bord était probablement inférieur à 100.

DES NAVIRES DE SAUVETAGE RECHERCHENT DES CENTAINES DE MIGRANTS AU LARGE DE LA GRÈCE APRÈS UN NAUFRAGE

L’incident s’est produit près du site d’une tragédie maritime à la mi-juin lorsque des centaines de migrants sont morts ou ont disparu après le naufrage d’un chalutier de pêche dans les eaux internationales alors qu’il se rendait de la Libye à l’Italie. La Grèce a été fortement critiquée pour ne pas avoir évacué le navire en toute sécurité avant qu’il ne coule.

Un communiqué des garde-côtes grecs a déclaré que les migrants avaient déclaré à l’équipage d’un navire marchand qui les avait rejoints en premier vendredi que deux personnes à bord avaient besoin d’être hospitalisées et que cinq autres avaient besoin de moins de soins de santé. Mais lorsque le premier patrouilleur des garde-côtes est arrivé dans la zone, les 7 migrants ont refusé d’être débarqués de leur navire, affirmant qu’ils étaient en bonne santé, selon le communiqué.

Il a indiqué qu’un plus gros navire des garde-côtes était envoyé « pour embarquer les migrants et les transférer en toute sécurité au port » sur le continent.

On ne savait pas d’où le voilier était parti.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les eaux internationales au large du sud-ouest de la Grèce se trouvent sur une route utilisée par les passeurs ces dernières années pour transporter des migrants dans des voiliers surchargés de la Turquie vers l’Italie. Plus longue et plus dangereuse que la courte traversée vers les îles grecques de la mer Égée orientale, elle est utilisée pour tenter de contourner les patrouilles des garde-côtes grecs dans la mer Égée.

Vendredi également, une deuxième opération de recherche était en cours au large de l’île de Rhodes, dans l’est de la mer Égée, pour rechercher des passagers potentiellement disparus après que 22 migrants aient été secourus d’un voilier échoué.

La Grèce a connu une augmentation des arrivées de migrants en provenance de Turquie, principalement par voie maritime, ces dernières semaines dans des conditions de navigation estivale plus clémentes.