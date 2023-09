La Grèce envoie 100 pompiers supplémentaires dans le nord-est du pays alors que l’incendie se déclare au 13e jour

Les autorités grecques ont envoyé jeudi 100 pompiers supplémentaires dans le nord-est du pays, où un incendie massif a repris au cours de son 13e jour, incitant les autorités à mettre les habitants en attente d’une éventuelle évacuation.

L’incendie qui s’est déclaré le 19 août – dans le cadre d’une saison des incendies chargée en Grèce – a détruit de vastes étendues de forêt et incendié des maisons. Il a été imputé à la mort de 20 migrants dont les corps ont été retrouvés la semaine dernière dans la région, à proximité de la frontière avec la Turquie.

Les allégations selon lesquelles des migrants pourraient être responsables de l’incendie ont conduit à une certaine vigilance à l’égard des étrangers, même si les personnes arrêtées ces derniers jours soupçonnées d’avoir déclenché des incendies dans tout le pays étaient toutes grecques.

LE FEU DE FORÊT GREC, MAINTENANT LE PLUS GRAND ENREGISTREMENT DE L’UE, ALORS QU’IL ENTRE DANS LE 11ÈME JOUR

Les renforts envoyés jeudi dans la région d’Alexandroupolis et d’Evros ont porté le nombre total de pompiers déployés à 582, appuyés par 10 avions et sept hélicoptères venus de neuf pays européens, ont indiqué les pompiers grecs.

Au total, 26 personnes, dont deux membres d’équipage d’un avion de lutte contre les incendies, sont mortes à cause des incendies de forêt en Grèce jusqu’à présent cette année. Les législateurs ont observé une minute de silence au début d’un débat parlementaire jeudi matin sur les incendies et la réponse de l’État.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a défendu la réponse de son gouvernement aux incendies, affirmant que le changement climatique et une vague de chaleur prolongée suivie de vents très violents en étaient en grande partie responsables.

L’opposition politique a affirmé que le gouvernement n’était pas préparé à la saison des incendies de forêt de cette année. « Vous avez laissé le pays sans préparation et sans défense face à ce danger », a déclaré Sokratis Famellos, du principal parti d’opposition SYRIZA.

Mitsotakis a suggéré que les migrants étaient responsables du déclenchement de l’un des deux principaux incendies de forêt qui ont fusionné pour ravager le nord-est de la Grèce, bien qu’il n’en ait fourni aucune preuve. Il a noté qu’aucun éclair n’avait été enregistré dans la zone et qu’il n’y avait pas non plus de réseaux de transport d’électricité susceptibles de déclencher un incendie. Il a indiqué qu’une enquête était toujours en cours et a exhorté la population à attendre le résultat et à ne pas prendre les choses en main.

LA GRÈCE ARRÊTE DEUX POUR LE TRAFIC DE MIGRANTS SUR UNE ÎLE RAVAGÉE PAR LES INCENDIES

« Il est presque certain que les causes étaient d’origine humaine. Et il est également presque certain que cet incendie s’est déclaré sur des routes souvent empruntées par les migrants illégaux qui sont entrés dans notre pays », a déclaré Mitsotakis. « Nous ne savons pas s’il s’agit d’une négligence ou d’un acte délibéré ».

La semaine dernière, trois personnes – deux Grecs et un Albanais – ont été arrêtées dans le nord-est de la Grèce et inculpées d’une série de crimes pour avoir prétendument rassemblé 13 migrants et les avoir forcés à monter dans une remorque de voiture, les accusant, sans aucune preuve, d’avoir allumé le feu.

« S’il y a des coupables, nous veillerons à les localiser », a déclaré Mitsotakis. « Les incidents de vigilance et les shérifs autoproclamés ne seront pas tolérés par ce gouvernement. »

La Grèce est l’une des voies d’entrée préférées dans l’Union européenne pour les personnes du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie fuyant les conflits et la pauvreté. Ceux qui traversent la frontière terrestre du pays avec la Turquie empruntent souvent les sentiers de montagne et de forêt pour échapper aux autorités et se diriger vers l’ouest, jusqu’à Thessalonique, la principale ville du nord du pays.

Plusieurs personnes, toutes grecques, ont été arrêtées au cours des deux dernières semaines, soupçonnées d’incendie criminel, car elles auraient tenté délibérément d’allumer des incendies de forêt.

Mitsotakis a déclaré que les décès dans le nord-est de la Grèce étaient « tragiques », mais a noté que personne n’aurait dû se trouver dans la zone puisque des ordres d’évacuation avaient déjà été émis. Les ordres d’évacuation sont envoyés par messages d’alerte push en grec et en anglais à tous les téléphones portables actifs dans une zone donnée.

Des milliers de personnes dans la région d’Alexandroupolis et d’Evros ont reçu des ordres d’évacuation depuis le début de l’incendie, même si la grande majorité a été autorisée à rentrer.

Dans la nuit, les habitants de deux villages proches de la frontière avec la Turquie et à proximité d’une réserve faunique ont été mis en alerte en cas d’évacuation potentielle alors que l’un des fronts de feu éclatait.

L’incendie, qui brûle désormais au plus profond de la forêt du parc national de Dadia, est le plus grand incendie de forêt enregistré dans l’Union européenne depuis que l’Union européenne a commencé à tenir des registres en 2000. Plus de 81 000 hectares (200 000 acres) ont été brûlés, selon l’UE.

La Grèce a été frappée par des centaines d’incendies de forêt cet été, avec des dizaines de nouveaux incendies chaque jour. La grande majorité s’éteint rapidement.

Constatant que ses forces de lutte contre les incendies sont mises à rude épreuve, la Grèce a fait appel à l’aide d’autres pays européens. Des centaines de pompiers de Roumanie, de France, de Bulgarie, de République tchèque, d’Albanie, de Slovaquie et de Serbie ont contribué à combattre les incendies, ainsi que 12 avions d’Allemagne, de Suède, de Croatie, de Chypre, de République tchèque, de France et d’Espagne.