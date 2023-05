La Grèce dit qu’elle enquête sur les allégations selon lesquelles des migrants auraient été renvoyés illégalement en Turquie

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le Premier ministre grec sortant a déclaré qu’il avait ordonné une enquête sur un rapport selon lequel les autorités auraient illégalement expulsé un groupe de migrants qui avaient atteint une île de l’est de la mer Égée depuis la Turquie, les laissant prétendument sur un radeau en mer pour que les autorités turques puissent les récupérer.

Kyriakos Mitsotakis – qui sera remplacé jeudi par le Premier ministre par intérim Ioannis Sarmas, un juge principal, avant les élections du 25 juin – a fermement nié que la Grèce ait une politique officielle de retour des migrants nouvellement arrivés en Turquie. Ces déportations illégales sont connues sous le nom de refoulements.

Dans une interview accordée à CNN mardi soir, Mitsotakis a déclaré qu’il prenait « très au sérieux » l’incident présumé rapporté par le New York Times.

« Il fait déjà l’objet d’une enquête (par) mon gouvernement », a-t-il déclaré. « J’ai fait de nombreuses fois la distinction entre (le refoulement signalé), qui est une pratique totalement inacceptable, et entre notre obligation, qui est (…) d’intercepter (des migrants) à notre frontière maritime avec la Turquie, puis de demander aux garde-côtes turcs venir chercher ces gens.

La Grèce est un point d’entrée majeur pour les migrants à la recherche d’une vie meilleure dans l’Union européenne – la plupart entrant illégalement depuis la Turquie dans des bateaux en mauvais état fournis par des gangs de passeurs. Le gouvernement de Mitsotakis a renforcé les patrouilles, réduisant considérablement les arrivées, mais a été accusé à plusieurs reprises par des groupes de défense des droits de l’homme – et des responsables turcs – de refoulements. Athènes nie régulièrement ces affirmations.

Mitsotakis a accusé mardi les garde-côtes turcs de « poussée vers l’avant », affirmant qu’ils « poussent agressivement des personnes désespérées sur des bateaux pneumatiques … vers la mer et les (poussent) dans les eaux territoriales ».

Le rapport du New York Times était basé sur une vidéo fournie par un militant et rendue publique deux jours avant les élections législatives grecques de dimanche – que le parti de centre-droit de Mitsotakis a remportées avec une énorme marge. Mais il devra solliciter une nouvelle élection dans un peu plus d’un mois, car la loi électorale ne lui a pas donné de majorité gouvernementale.

Le rapport alléguait que début avril, des migrants avaient été amenés en camionnette sur une plage de Lesbos et emmenés en hors-bord jusqu’à un navire des garde-côtes. Les garde-côtes auraient laissé les migrants sur un radeau en mer d’où ils ont été récupérés par les garde-côtes turcs et ramenés en Turquie.

Ylva Johansson, la commissaire européenne aux affaires intérieures, a déclaré mardi que l’UE avait officiellement demandé à Athènes d’enquêter « pleinement et indépendamment » sur l’incident.

« Il est nécessaire qu’un suivi approprié soit effectué par les autorités grecques », a-t-elle déclaré, ajoutant que la branche exécutive de l’UE « se tient prête à prendre des mesures formelles, le cas échéant ».

La porte-parole de la Commission, Anitta Hipper, a déclaré lundi que l’agence frontalière de l’UE, Frontex, qui aide la Grèce à patrouiller ses frontières maritimes orientales, dispose d’officiers chargés des droits qui peuvent aider à soutenir une enquête indépendante.

« Jusqu’à présent, nous comprenons qu’ils n’ont pas été en mesure d’identifier cet incident spécifique, mais bien sûr, ils peuvent suivre tout incident grave signalé qui a été enregistré », a-t-elle déclaré.

Les garde-côtes grecs n’ont pas répondu à une demande de commentaires de l’AP sur les nouvelles allégations de refoulement.

